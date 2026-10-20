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Сварщики "Мосгаза" завоевали пять медалей на конкурсе в Китае

Сварщики "Мосгаза" завоевали пять медалей на конкурсе в Китае - 20.10.2026, ПРАЙМ

Сварщики "Мосгаза" завоевали пять медалей на конкурсе в Китае

Сварщики "Мосгаза" завоевали пять золотых и две серебряных медали на международном конкурсе профессионального мастерства в Китае, сообщил мэр Москвы Сергей... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T12:01+0300

2026-10-20T12:01+0300

2026-10-20T12:01+0300

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москва

сергей собянин

мосгаз

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Сварщики "Мосгаза" завоевали пять золотых и две серебряных медали на международном конкурсе профессионального мастерства в Китае, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Сварщики "Мосгаза" стали чемпионами на международном конкурсе профессионального мастерства в Китае. Лучшие специалисты московского газового хозяйства выступили в составе национальной сборной на чемпионате "Кубок дуги - 2026", который прошел с 15 по 20 октября в городе Наньтун. За призы боролись 450 конкурсантов со всего мира. Сборная России победила в чемпионате по сварке", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс". Мэр уточнил, что национальное агентство контроля сварки отобрало в сборную из 2 тысяч лучших сварщиков России 20, семеро из которых - специалисты из Москвы. "Столицу на соревнованиях представляли исключительно сотрудники АО "Мосгаз". Они завоевали семь из девяти медалей в копилку сборной России... Поздравляю с высокими результатами", - отметил он. Собянин подчеркнул, что это не первая победа мосгазовцев на "Кубке дуги" - они привезли престижные награды в 2017, 2019 и 2023 годах.

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бизнес, россия, китай, москва, сергей собянин, мосгаз