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Сварщики "Мосгаза" завоевали пять медалей на конкурсе в Китае - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Сварщики "Мосгаза" завоевали пять медалей на конкурсе в Китае
Сварщики "Мосгаза" завоевали пять медалей на конкурсе в Китае - 20.10.2026, ПРАЙМ
Сварщики "Мосгаза" завоевали пять медалей на конкурсе в Китае
Сварщики "Мосгаза" завоевали пять золотых и две серебряных медали на международном конкурсе профессионального мастерства в Китае, сообщил мэр Москвы Сергей... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T12:01+0300
2026-10-20T12:01+0300
бизнес
россия
китай
москва
сергей собянин
мосгаз
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Сварщики "Мосгаза" завоевали пять золотых и две серебряных медали на международном конкурсе профессионального мастерства в Китае, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Сварщики "Мосгаза" стали чемпионами на международном конкурсе профессионального мастерства в Китае. Лучшие специалисты московского газового хозяйства выступили в составе национальной сборной на чемпионате "Кубок дуги - 2026", который прошел с 15 по 20 октября в городе Наньтун. За призы боролись 450 конкурсантов со всего мира. Сборная России победила в чемпионате по сварке", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс". Мэр уточнил, что национальное агентство контроля сварки отобрало в сборную из 2 тысяч лучших сварщиков России 20, семеро из которых - специалисты из Москвы. "Столицу на соревнованиях представляли исключительно сотрудники АО "Мосгаз". Они завоевали семь из девяти медалей в копилку сборной России... Поздравляю с высокими результатами", - отметил он. Собянин подчеркнул, что это не первая победа мосгазовцев на "Кубке дуги" - они привезли престижные награды в 2017, 2019 и 2023 годах.
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бизнес, россия, китай, москва, сергей собянин, мосгаз
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, МОСКВА, Сергей Собянин, Мосгаз
12:01 20.10.2026
 
Сварщики "Мосгаза" завоевали пять медалей на конкурсе в Китае

Собянин: сварщики "Мосгаза" завоевали пять золотых и две серебряные медали в Китае

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Сварщики "Мосгаза" завоевали пять золотых и две серебряных медали на международном конкурсе профессионального мастерства в Китае, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Сварщики "Мосгаза" стали чемпионами на международном конкурсе профессионального мастерства в Китае. Лучшие специалисты московского газового хозяйства выступили в составе национальной сборной на чемпионате "Кубок дуги - 2026", который прошел с 15 по 20 октября в городе Наньтун. За призы боролись 450 конкурсантов со всего мира. Сборная России победила в чемпионате по сварке", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс".
Мэр уточнил, что национальное агентство контроля сварки отобрало в сборную из 2 тысяч лучших сварщиков России 20, семеро из которых - специалисты из Москвы.
"Столицу на соревнованиях представляли исключительно сотрудники АО "Мосгаз". Они завоевали семь из девяти медалей в копилку сборной России... Поздравляю с высокими результатами", - отметил он.
Собянин подчеркнул, что это не первая победа мосгазовцев на "Кубке дуги" - они привезли престижные награды в 2017, 2019 и 2023 годах.
 
БизнесРОССИЯКИТАЙМОСКВАСергей СобянинМосгаз
 
 
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