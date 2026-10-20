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Цейтнот для Трампа: Иран атакует перед выборами, пишет WP

Цейтнот для Трампа: Иран атакует перед выборами, пишет WP - 20.10.2026, ПРАЙМ

Цейтнот для Трампа: Иран атакует перед выборами, пишет WP

Иранское руководство считает ближайшие недели критическим окном: ожидая, что после промежуточных выборов 3 ноября президент США Дональд Трамп станет менее... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T11:51+0300

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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Иранское руководство считает ближайшие недели критическим окном: ожидая, что после промежуточных выборов 3 ноября президент США Дональд Трамп станет менее чувствителен к высоким ценам на энергоносители, Тегеран спешит нанести максимальную боль, усиливая атаки в Ормузском проливе, пишет The Washington Post со ссылкой на иранских чиновников и дипломатов.По словам одного из дипломатов, цель Тегерана — "наказать" Трампа на выборах, подобно тому, как кризис с заложниками в Иране затруднил кампанию президента Джимми Картера в 1980 году. "Они одержимы этим. Они думают, что могут свергнуть президентство", — заявил арабский дипломат.Иранские атаки в проливе в сентябре составляли в среднем около 30 в неделю, а в этом месяце Тегеран атаковал более 20 судов. Несмотря на это, США добились значительного роста поставок нефти из Персидского залива: по данным Kpler, объемы приближаются к довоенным показателям. "Ситуацию не следует рассматривать как возвращение к условиям, которые были до войны. Геополитический риск добавляет 30 долларов к текущей цене барреля нефти", — отметила глава по энергетике на Ближнем Востоке в Kpler Амена Бакр.Помимо выборов, усиливая атаки, Иран пытается вернуть рычаги влияния для переговоров об окончании войны на фоне углубляющегося экономического кризиса и растущей изоляции, отмечает издание. Советник по национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи пригрозил, что в случае возобновления полномасштабной войны под удар попадут "многие кабели, дата-центры и центры искусственного интеллекта" в регионе. По мнению иранского исследователя Негара Мортазави, Тегеран хочет донести до будущих администраций США, что "атака на Иран имеет высокую политическую цену, включая возможность поражения выборов".

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технологии, apple, bloomberg