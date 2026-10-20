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Названа главная тема межправкомиссии России и Словакии 26 октября

Названа главная тема межправкомиссии России и Словакии 26 октября - 20.10.2026, ПРАЙМ

Названа главная тема межправкомиссии России и Словакии 26 октября

Главной темой межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Словакией и Россией, которая состоится 26 октября в... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T23:15+0300

2026-10-20T23:15+0300

2026-10-20T23:15+0300

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БРАТИСЛАВА, 20 окт - ПРАЙМ. Главной темой межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Словакией и Россией, которая состоится 26 октября в Москве, станут поставки энергоресурсов, сообщил МИД республики. "Основной темой межправительственной комиссии будет энергетика и возможности сотрудничества в обеспечении поставок стратегического сырья. Словацкая сторона заинтересована в переговорах и о вопросах, связанных с поставкой природного газа и продолжении поставок нефти для нужд словацкой экономики", - говорится в сообщении ведомства, его приводит словацкое новостное агентство TASR. По данным издания, государственный секретарь МИД Словакии Марек Эшток обсудил подготовку к 22-му заседанию словацко-российской межправкомиссии с послом РФ в республике Сергеем Андреевым. В заявлении также отмечается, что в рамках заседания состоится предпринимательский форум для встречи представителей деловых кругов Словакии и России. "Правительство Словакии заинтересовано в конструктивных и прагматичных отношениях с Россией. Мы также хотим развивать сотрудничество в национальных интересах Словакии в областях, на которые не распространяются санкционные режимы и которые не противоречат нашим обязательствам по отношению к Европейскому союзу", - заявил Эшток. Обсуждение в рамках рабочих групп по взаимной договоренности будет сосредоточено на энергетике, экономике, окружающей среде, туризме, спорте и культуре. Словацкую делегацию на заседании межправкомиссии возглавит глава МИД Словакии Юрай Бланар. Работа межправкомиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Словакией и Россией была прервана после 2021 года.

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