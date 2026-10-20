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Токаев дал старт строительству Актогайского медеплавильного завода
Токаев дал старт строительству Актогайского медеплавильного завода - 20.10.2026, ПРАЙМ
Токаев дал старт строительству Актогайского медеплавильного завода
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в режиме телемоста дал старт строительству Актогайского медеплавильного завода в области Абай на востоке страны с... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T16:39+0300
2026-10-20T16:39+0300
2026-10-20T16:39+0300
бизнес
промышленность
казахстан
касым-жомарт токаев
kaz minerals
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АЛМА-АТА, 20 окт - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в режиме телемоста дал старт строительству Актогайского медеплавильного завода в области Абай на востоке страны с инвестициями в размере около 1,8 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба главы государства.
"Это важное событие придаст дополнительный импульс развитию нашей экономики. Мощность нового предприятия составит 300 тысяч тонн катодной меди в год. Это полностью закроет потребности внутреннего рынка. После запуска завода Казахстан войдет в десятку ведущих мировых производителей высококачественной рафинированной меди", - приводятся в сообщении слова Токаева.
По данным пресс-службы, завод обеспечит полный цикл производства - от добычи и переработки руды до выпуска готового металла. Предприятие планирует перерабатывать собственный медный концентрат, что позволит обеспечить стабильные поставки сырья и увеличить стоимость продукции, производимой в Казахстане.
Также сообщается, что проект реализует группа KAZ Minerals, инженерным партнером выступает китайская компания NFC. Объем инвестиций составит около 1,8 миллиарда долларов, на заводе намерены создать более 1 тысячи рабочих мест.
Выпуск первых медных катодов намечен на 2030 год. Помимо меди, завод будет выпускать металлическое золото, серебро и другую сопутствующую продукцию.
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бизнес, промышленность, казахстан, касым-жомарт токаев, kaz minerals
Бизнес, Промышленность, КАЗАХСТАН, Касым-Жомарт Токаев, KAZ Minerals
Токаев дал старт строительству Актогайского медеплавильного завода
Президент Казахстана Токаев дал старт строительству Актогайского медеплавильного завода
АЛМА-АТА, 20 окт - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в режиме телемоста дал старт строительству Актогайского медеплавильного завода в области Абай на востоке страны с инвестициями в размере около 1,8 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба главы государства.
"Это важное событие придаст дополнительный импульс развитию нашей экономики. Мощность нового предприятия составит 300 тысяч тонн катодной меди в год. Это полностью закроет потребности внутреннего рынка. После запуска завода Казахстан войдет в десятку ведущих мировых производителей высококачественной рафинированной меди", - приводятся в сообщении слова Токаева.
По данным пресс-службы, завод обеспечит полный цикл производства - от добычи и переработки руды до выпуска готового металла. Предприятие планирует перерабатывать собственный медный концентрат, что позволит обеспечить стабильные поставки сырья и увеличить стоимость продукции, производимой в Казахстане.
Также сообщается, что проект реализует группа KAZ Minerals, инженерным партнером выступает китайская компания NFC. Объем инвестиций составит около 1,8 миллиарда долларов, на заводе намерены создать более 1 тысячи рабочих мест.
Выпуск первых медных катодов намечен на 2030 год. Помимо меди, завод будет выпускать металлическое золото, серебро и другую сопутствующую продукцию.