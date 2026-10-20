https://1prime.ru/20261020/tovarooborot-874418555.html
Товарооборот ШОС превысил 700 миллиардов долларов в 2025 году
Товарооборот ШОС превысил 700 миллиардов долларов в 2025 году - 20.10.2026, ПРАЙМ
Товарооборот ШОС превысил 700 миллиардов долларов в 2025 году
Взаимный товарооборот государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) превысил 700 миллиардов долларов в 2025 году, сообщил генсек организации... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T11:37+0300
2026-10-20T11:37+0300
2026-10-20T11:37+0300
мировая экономика
сша
шос
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874418555.jpg?1792485429
ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. Взаимный товарооборот государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) превысил 700 миллиардов долларов в 2025 году, сообщил генсек организации Нурлан Ермекбаев.
"Взаимный товарооборот государств-членов ШОС в 2025 году превысил 700 миллиардов долларов США. Вместе с тем главы государств ставят задачу допускать многосторонние проекты. По нашему мнению, появлению многосторонних проектов способствовали бы специальные механизмы поддержки и экономические стимулы в рамках организации", - сказал он на заседании Совета глав правительств стран ШОС.
Он выразил надежду, что создание Банка развития ШОС расширит возможности не только финансирования, но и поиска таких проектов.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, шос
Мировая экономика, США, ШОС
Товарооборот ШОС превысил 700 миллиардов долларов в 2025 году
Генсек Ермекбаев: товарооборот стран ШОС превысил 700 миллиардов долларов в 2025 году
ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. Взаимный товарооборот государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) превысил 700 миллиардов долларов в 2025 году, сообщил генсек организации Нурлан Ермекбаев.
"Взаимный товарооборот государств-членов ШОС в 2025 году превысил 700 миллиардов долларов США. Вместе с тем главы государств ставят задачу допускать многосторонние проекты. По нашему мнению, появлению многосторонних проектов способствовали бы специальные механизмы поддержки и экономические стимулы в рамках организации", - сказал он на заседании Совета глав правительств стран ШОС.
Он выразил надежду, что создание Банка развития ШОС расширит возможности не только финансирования, но и поиска таких проектов.