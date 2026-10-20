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Товарооборот ШОС превысил 700 миллиардов долларов в 2025 году

Товарооборот ШОС превысил 700 миллиардов долларов в 2025 году - 20.10.2026, ПРАЙМ

Товарооборот ШОС превысил 700 миллиардов долларов в 2025 году

Взаимный товарооборот государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) превысил 700 миллиардов долларов в 2025 году, сообщил генсек организации... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T11:37+0300

2026-10-20T11:37+0300

2026-10-20T11:37+0300

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ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. Взаимный товарооборот государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) превысил 700 миллиардов долларов в 2025 году, сообщил генсек организации Нурлан Ермекбаев. "Взаимный товарооборот государств-членов ШОС в 2025 году превысил 700 миллиардов долларов США. Вместе с тем главы государств ставят задачу допускать многосторонние проекты. По нашему мнению, появлению многосторонних проектов способствовали бы специальные механизмы поддержки и экономические стимулы в рамках организации", - сказал он на заседании Совета глав правительств стран ШОС. Он выразил надежду, что создание Банка развития ШОС расширит возможности не только финансирования, но и поиска таких проектов.

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