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Товарооборот России и Китая за девять месяцев вырос на 30% - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Товарооборот России и Китая за девять месяцев вырос на 30%
Товарооборот России и Китая за девять месяцев вырос на 30% - 20.10.2026, ПРАЙМ
Товарооборот России и Китая за девять месяцев вырос на 30%
Товарооборот России и Китая за девять месяцев текущего года увеличился на 30% и продолжает расти за счет дальнейшего развития кооперации в таких областях, как... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T13:03+0300
2026-10-20T13:03+0300
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китай
кнр
минпромторг
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Товарооборот России и Китая за девять месяцев текущего года увеличился на 30% и продолжает расти за счет дальнейшего развития кооперации в таких областях, как автопром, металлургия, химическая промышленность, судостроение, электроника, заявил директор Центра по внешней торговле при Минпромторге России (ЦВТ) Константин Ким. "По различным данным, товарооборот между Россией и Китаем вырос за последние 9 месяцев уже на 30%, но мы понимаем, что в целом это, конечно, усредненная цифра. Мы видим, что по определенным категориям товаров, по определенным позициям рост составил десятки, даже сотни процентов", - сказал он в ходе работы конференции "Сложности и перспективы международной торговли России и Китая в 2027 году", организованной Российско-азиатским союзом промышленников и предпринимателей (РАСПП) совместно с Альфа-банком. При этом, по его словам, "от роста торговли в целом взаимодействие, сотрудничество РФ и КНР переходят уже в новую стадию". Он уточнил, что весной 2026 года лидеры двух стран подписали ряд стратегических документов в пользу кооперации, в том числе промышленной. "Речь идет, в первую очередь, про автопром, металлургию, химическую промышленность, судостроение, электронику, компоненты и так далее", - заключил он.
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россия, китай, кнр, минпромторг, альфа-банк
РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, Минпромторг, Альфа-банк
13:03 20.10.2026
 
Товарооборот России и Китая за девять месяцев вырос на 30%

ЦВТ: товарооборот России и Китая за девять месяцев вырос на 30%

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Товарооборот России и Китая за девять месяцев текущего года увеличился на 30% и продолжает расти за счет дальнейшего развития кооперации в таких областях, как автопром, металлургия, химическая промышленность, судостроение, электроника, заявил директор Центра по внешней торговле при Минпромторге России (ЦВТ) Константин Ким.
"По различным данным, товарооборот между Россией и Китаем вырос за последние 9 месяцев уже на 30%, но мы понимаем, что в целом это, конечно, усредненная цифра. Мы видим, что по определенным категориям товаров, по определенным позициям рост составил десятки, даже сотни процентов", - сказал он в ходе работы конференции "Сложности и перспективы международной торговли России и Китая в 2027 году", организованной Российско-азиатским союзом промышленников и предпринимателей (РАСПП) совместно с Альфа-банком.
При этом, по его словам, "от роста торговли в целом взаимодействие, сотрудничество РФ и КНР переходят уже в новую стадию".
Он уточнил, что весной 2026 года лидеры двух стран подписали ряд стратегических документов в пользу кооперации, в том числе промышленной.
"Речь идет, в первую очередь, про автопром, металлургию, химическую промышленность, судостроение, электронику, компоненты и так далее", - заключил он.
 
РОССИЯКИТАЙКНРМинпромторгАльфа-банк
 
 
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