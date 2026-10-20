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Трамп поблагодарил Маска за щедрость
Трамп поблагодарил Маска за щедрость - 20.10.2026, ПРАЙМ
Трамп поблагодарил Маска за щедрость
Президент США Дональд Трамп поблагодарил миллиардера Илона Маска, который обещал раздать по одной из своих акций аэрокосмической компании SpaceX каждому ребенку | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T00:50+0300
2026-10-20T00:50+0300
2026-10-20T00:50+0300
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ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поблагодарил миллиардера Илона Маска, который обещал раздать по одной из своих акций аэрокосмической компании SpaceX каждому ребенку в Америке в следующем году.
"Большое спасибо нашему легендарному другу Илону Маску за его невероятную щедрость", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Как заявил президент США, для этого и создавалась программа "счет Трампа", в рамках которой детям будут доступны инвестиционные механизмы.
Маск ранее пообещал по одной своей акции SpaceX каждому ребенку в Америке в следующем году. Предприниматель добавил, что это лишь первая из намеченных им инициатив подобного рода.
SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году. В феврале была объединена с другой компанией Маска, xAI.
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технологии, мировая экономика, сша, дональд трамп, spacex, xai
Технологии, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, SpaceX, xAI
Трамп поблагодарил Маска за щедрость
Трамп поблагодарил Маска за обещание раздать по акции SpaceX каждому ребенку в США
ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поблагодарил миллиардера Илона Маска, который обещал раздать по одной из своих акций аэрокосмической компании SpaceX каждому ребенку в Америке в следующем году.
"Большое спасибо нашему легендарному другу Илону Маску за его невероятную щедрость", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Как заявил президент США, для этого и создавалась программа "счет Трампа", в рамках которой детям будут доступны инвестиционные механизмы.
Маск ранее пообещал по одной своей акции SpaceX каждому ребенку в Америке в следующем году. Предприниматель добавил, что это лишь первая из намеченных им инициатив подобного рода.
SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году. В феврале была объединена с другой компанией Маска, xAI.