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Трамп поблагодарил Маска за щедрость - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Трамп поблагодарил Маска за щедрость
Трамп поблагодарил Маска за щедрость - 20.10.2026, ПРАЙМ
Трамп поблагодарил Маска за щедрость
Президент США Дональд Трамп поблагодарил миллиардера Илона Маска, который обещал раздать по одной из своих акций аэрокосмической компании SpaceX каждому ребенку | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T00:50+0300
2026-10-20T00:50+0300
технологии
мировая экономика
сша
дональд трамп
spacex
xai
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ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поблагодарил миллиардера Илона Маска, который обещал раздать по одной из своих акций аэрокосмической компании SpaceX каждому ребенку в Америке в следующем году. "Большое спасибо нашему легендарному другу Илону Маску за его невероятную щедрость", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Как заявил президент США, для этого и создавалась программа "счет Трампа", в рамках которой детям будут доступны инвестиционные механизмы. Маск ранее пообещал по одной своей акции SpaceX каждому ребенку в Америке в следующем году. Предприниматель добавил, что это лишь первая из намеченных им инициатив подобного рода. SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году. В феврале была объединена с другой компанией Маска, xAI.
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технологии, мировая экономика, сша, дональд трамп, spacex, xai
Технологии, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, SpaceX, xAI
00:50 20.10.2026
 
Трамп поблагодарил Маска за щедрость

Трамп поблагодарил Маска за обещание раздать по акции SpaceX каждому ребенку в США

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ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поблагодарил миллиардера Илона Маска, который обещал раздать по одной из своих акций аэрокосмической компании SpaceX каждому ребенку в Америке в следующем году.
"Большое спасибо нашему легендарному другу Илону Маску за его невероятную щедрость", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Как заявил президент США, для этого и создавалась программа "счет Трампа", в рамках которой детям будут доступны инвестиционные механизмы.
Маск ранее пообещал по одной своей акции SpaceX каждому ребенку в Америке в следующем году. Предприниматель добавил, что это лишь первая из намеченных им инициатив подобного рода.
SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году. В феврале была объединена с другой компанией Маска, xAI.
 
ТехнологииМировая экономикаСШАДональд ТрампSpaceXxAI
 
 
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