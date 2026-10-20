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Трамп поблагодарил Маска за щедрость

Трамп поблагодарил Маска за щедрость - 20.10.2026, ПРАЙМ

Трамп поблагодарил Маска за щедрость

Президент США Дональд Трамп поблагодарил миллиардера Илона Маска, который обещал раздать по одной из своих акций аэрокосмической компании SpaceX каждому ребенку | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T00:50+0300

2026-10-20T00:50+0300

2026-10-20T00:50+0300

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ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поблагодарил миллиардера Илона Маска, который обещал раздать по одной из своих акций аэрокосмической компании SpaceX каждому ребенку в Америке в следующем году. "Большое спасибо нашему легендарному другу Илону Маску за его невероятную щедрость", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Как заявил президент США, для этого и создавалась программа "счет Трампа", в рамках которой детям будут доступны инвестиционные механизмы. Маск ранее пообещал по одной своей акции SpaceX каждому ребенку в Америке в следующем году. Предприниматель добавил, что это лишь первая из намеченных им инициатив подобного рода. SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году. В феврале была объединена с другой компанией Маска, xAI.

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технологии, мировая экономика, сша, дональд трамп, spacex, xai