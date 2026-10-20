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Трамп оценил расходы на агитацию к выборам в конгресс
Трамп оценил расходы на агитацию к выборам в конгресс - 20.10.2026, ПРАЙМ
Трамп оценил расходы на агитацию к выборам в конгресс
Президент США Дональд Трамп заявил, что расходы на агитацию в поддержку республиканцев на ноябрьских выборах в конгресс достигнут 400 миллионов долларов. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T20:41+0300
2026-10-20T20:41+0300
2026-10-20T20:41+0300
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дональд трамп
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общество
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ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что расходы на агитацию в поддержку республиканцев на ноябрьских выборах в конгресс достигнут 400 миллионов долларов. "Я потратил или потрачу более 400 миллионов долларов ко дню выборов. Более 300 миллионов долларов уже потрачены на рекламу, прямое и непрямое взаимодействие с избирателями, митинги, площадки для митингов, телетрансляции", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Президент США назвал предстоящие выборы важнейшими, "особенно в свете того, что сейчас происходит во Франции и других странах Европы". Выборы, на которых американцы определят новый состав палаты представителей, а также судьбу 35 мест в сенате, состоятся 3 ноября. В настоящее время парламент с небольшим перевесом контролируют республиканцы.
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сша, дональд трамп, выборы, общество
США, Дональд Трамп, Выборы, Общество
Трамп оценил расходы на агитацию к выборам в конгресс
Трамп заявил, что потратит 400 миллионов долларов на агитацию к выборам в конгресс
ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что расходы на агитацию в поддержку республиканцев на ноябрьских выборах в конгресс достигнут 400 миллионов долларов.
"Я потратил или потрачу более 400 миллионов долларов ко дню выборов. Более 300 миллионов долларов уже потрачены на рекламу, прямое и непрямое взаимодействие с избирателями, митинги, площадки для митингов, телетрансляции", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Президент США назвал предстоящие выборы важнейшими, "особенно в свете того, что сейчас происходит во Франции и других странах Европы".
Выборы, на которых американцы определят новый состав палаты представителей, а также судьбу 35 мест в сенате, состоятся 3 ноября. В настоящее время парламент с небольшим перевесом контролируют республиканцы.