https://1prime.ru/20261020/tramp-874445093.html

Трамп оценил расходы на агитацию к выборам в конгресс

Трамп оценил расходы на агитацию к выборам в конгресс - 20.10.2026, ПРАЙМ

Трамп оценил расходы на агитацию к выборам в конгресс

Президент США Дональд Трамп заявил, что расходы на агитацию в поддержку республиканцев на ноябрьских выборах в конгресс достигнут 400 миллионов долларов. | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T20:41+0300

2026-10-20T20:41+0300

2026-10-20T20:41+0300

сша

дональд трамп

выборы

общество

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874445093.jpg?1792518065

ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что расходы на агитацию в поддержку республиканцев на ноябрьских выборах в конгресс достигнут 400 миллионов долларов. "Я потратил или потрачу более 400 миллионов долларов ко дню выборов. Более 300 миллионов долларов уже потрачены на рекламу, прямое и непрямое взаимодействие с избирателями, митинги, площадки для митингов, телетрансляции", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Президент США назвал предстоящие выборы важнейшими, "особенно в свете того, что сейчас происходит во Франции и других странах Европы". Выборы, на которых американцы определят новый состав палаты представителей, а также судьбу 35 мест в сенате, состоятся 3 ноября. В настоящее время парламент с небольшим перевесом контролируют республиканцы.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, выборы, общество