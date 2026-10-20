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США нужно принять решение по завершению конфликта с Ираном, заявил Трамп - 20.10.2026, ПРАЙМ
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США нужно принять решение по завершению конфликта с Ираном, заявил Трамп
США нужно принять решение по завершению конфликта с Ираном, заявил Трамп - 20.10.2026, ПРАЙМ
США нужно принять решение по завершению конфликта с Ираном, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Америке предстоит принять окончательное решение, как закончить конфликт с Ираном: "по-хорошему или по-плохому". | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T21:57+0300
2026-10-20T22:26+0300
сша
иран
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Америке предстоит принять окончательное решение, как закончить конфликт с Ираном: "по-хорошему или по-плохому"."У нас все идет очень хорошо с Ираном &lt;...&gt; Нам просто нужно принять окончательное решение, каким образом мы хотим победить. Хотим ли мы победить по-хорошему или по-плохому?" - сказал Трамп журналистом в Белом доме.Трамп не раскрыл подробности этих двух опций."Она закончится очень скоро, война с Ираном", - добавил Трамп.Он добавил, что США могли бы завершить военную операцию уже сейчас, но ему нужны гарантии, что ее не придется повторять в будущем.Президент США заявлял ранее, что Америка не будет атаковать Иран до промежуточных выборов в конгресс США в ноябре.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
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сша, иран, дональд трамп
США, ИРАН, Дональд Трамп
21:57 20.10.2026 (обновлено: 22:26 20.10.2026)
 
США нужно принять решение по завершению конфликта с Ираном, заявил Трамп

Трамп: США предстоит принять окончательное решение по завершению конфликта с Ираном

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ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Америке предстоит принять окончательное решение, как закончить конфликт с Ираном: "по-хорошему или по-плохому".
"У нас все идет очень хорошо с Ираном <...> Нам просто нужно принять окончательное решение, каким образом мы хотим победить. Хотим ли мы победить по-хорошему или по-плохому?" - сказал Трамп журналистом в Белом доме.
Трамп не раскрыл подробности этих двух опций.
"Она закончится очень скоро, война с Ираном", - добавил Трамп.
Он добавил, что США могли бы завершить военную операцию уже сейчас, но ему нужны гарантии, что ее не придется повторять в будущем.
Президент США заявлял ранее, что Америка не будет атаковать Иран до промежуточных выборов в конгресс США в ноябре.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
 
СШАИРАНДональд Трамп
 
 
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