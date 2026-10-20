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Европе грозит исчезновение, заявил Трамп

Европе грозит исчезновение, заявил Трамп - 20.10.2026, ПРАЙМ

Европе грозит исчезновение, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп предупредил, что от Европы ничего не останется, если ее лидеры не пересмотрят кардинально свою миграционную политику. | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T21:58+0300

2026-10-20T21:58+0300

2026-10-20T22:28+0300

мировая экономика

сша

европа

дональд трамп

мигранты

миграция

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ВАШИНГТОН, 20 окт – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп предупредил, что от Европы ничего не останется, если ее лидеры не пересмотрят кардинально свою миграционную политику. "Европа должна изменить свой курс, иначе от нее ничего не останется", - сказал Трамп журналистам, комментируя беспорядки во Франции. Президент США добавил, что во время разговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном он неоднократно предупреждал европейских лидеров об угрозе утраты государственности из-за миграционного кризиса. "Я сказал: "Если вы не решите проблему с иммиграцией, от вашей страны (Франции - ред.) ничего не останется". И я сказал это Германии, и я сказал это Великобритании", — подчеркнул американский лидер."Если посмотреть на Францию, на Италию тоже, в меньших масштабах, это происходит, это тлеет. Вам придется выдворить тех, кто участвует в восстаниях", - отметил Трамп журналистам в Белом доме.Как заявил президент США, в Европе "сумасшедшая" ситуация с нелегалами."Нужно выдворять людей, избавляться от них к чертям", - добавил Трамп.

сша

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мировая экономика, сша, европа, дональд трамп, мигранты, миграция