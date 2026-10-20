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Трамп признал военные успехи России на Украине

Трамп признал военные успехи России на Украине - 20.10.2026, ПРАЙМ

Трамп признал военные успехи России на Украине

Президент США Дональд Трамп признал российские военные успехи на Украине, сравнив РФ с движущейся вперед машиной. | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T22:06+0300

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украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп признал российские военные успехи на Украине, сравнив РФ с движущейся вперед машиной. "Знаете, Россия - это большая машина. Они просто продолжают медленно продвигаться вперед, и именно это они и делают", - сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме. По его словам, под контроль РФ перешел "очень большой кусок земли". "Знаете, можно говорить, что Украина справляется хорошо или плохо, но (контролируемая Россией - ред.) территория постоянно растет, неделя за неделей. Они просто идут вперед", - констатировал Трамп.Он заявил, что Украина и лично Владимир Зеленский должны проявить стремление к мирному урегулированию конфликта, и предупредил об "очень плохих" последствиях в противном случае. "Он мог заключить сделку еще два года назад, когда у нас состоялся небольшой разговор в Овальном кабинете. У нас тогда был разговор, который теперь довольно хорошо помнят, с участием Джей Ди (Вэнса), меня и некоторых других <...> Он мог тогда заключить хорошую сделку. Вероятно, он мог заключить гораздо более выгодную сделку, чем та, которую, возможно, может заключить сейчас", - уточнил Трамп.По мнению американского лидера, Европа устала от украинского конфликта и потратила на это "целое состояние". При этом, Трамп считает, что встреча Зеленского с президентом России Владимиром Путиным не обязательна для достижения украинского урегулирования.

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россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский