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Трамп предложил выплачивать "комиссию" за информацию о мошенничестве в США
Трамп предложил выплачивать "комиссию" за информацию о мошенничестве в США - 20.10.2026, ПРАЙМ
Трамп предложил выплачивать "комиссию" за информацию о мошенничестве в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что за сообщение о мошенничестве в стране будут выплачивать "комиссию" в размере 1% от объема раскрытых благодаря... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T22:17+0300
2026-10-20T22:17+0300
2026-10-20T22:17+0300
общество
сша
дональд трамп
мошенники
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ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что за сообщение о мошенничестве в стране будут выплачивать "комиссию" в размере 1% от объема раскрытых благодаря информатору преступных доходов. "Если кто-то заявит на кого-то из-за мошенничества в размере 1 миллиард долларов, 100 миллиардов долларов, он получит 1% комиссии", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме. По словам президента США, с начала его второго срока правительство вскрыло мошенничества на 260 миллиардов долларов. Заявить о предполагаемом преступлении информаторы могут через специальную форму на сайте America.gov.
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общество , сша, дональд трамп, мошенники
Общество , США, Дональд Трамп, МОШЕННИКИ
Трамп предложил выплачивать "комиссию" за информацию о мошенничестве в США
Трамп предложил выплачивать за сообщение о мошенничестве в США 1% от раскрытых доходов
ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что за сообщение о мошенничестве в стране будут выплачивать "комиссию" в размере 1% от объема раскрытых благодаря информатору преступных доходов.
"Если кто-то заявит на кого-то из-за мошенничества в размере 1 миллиард долларов, 100 миллиардов долларов, он получит 1% комиссии", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме.
По словам президента США, с начала его второго срока правительство вскрыло мошенничества на 260 миллиардов долларов.
Заявить о предполагаемом преступлении информаторы могут через специальную форму на сайте America.gov.