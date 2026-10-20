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Трамп предложил выплачивать "комиссию" за информацию о мошенничестве в США

Трамп предложил выплачивать "комиссию" за информацию о мошенничестве в США - 20.10.2026, ПРАЙМ

Трамп предложил выплачивать "комиссию" за информацию о мошенничестве в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что за сообщение о мошенничестве в стране будут выплачивать "комиссию" в размере 1% от объема раскрытых благодаря... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T22:17+0300

2026-10-20T22:17+0300

2026-10-20T22:17+0300

общество

сша

дональд трамп

мошенники

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ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что за сообщение о мошенничестве в стране будут выплачивать "комиссию" в размере 1% от объема раскрытых благодаря информатору преступных доходов. "Если кто-то заявит на кого-то из-за мошенничества в размере 1 миллиард долларов, 100 миллиардов долларов, он получит 1% комиссии", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме. По словам президента США, с начала его второго срока правительство вскрыло мошенничества на 260 миллиардов долларов. Заявить о предполагаемом преступлении информаторы могут через специальную форму на сайте America.gov.

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общество , сша, дональд трамп, мошенники