Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп предложил выплачивать "комиссию" за информацию о мошенничестве в США - 20.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261020/tramp-874447576.html
Трамп предложил выплачивать "комиссию" за информацию о мошенничестве в США
Трамп предложил выплачивать "комиссию" за информацию о мошенничестве в США - 20.10.2026, ПРАЙМ
Трамп предложил выплачивать "комиссию" за информацию о мошенничестве в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что за сообщение о мошенничестве в стране будут выплачивать "комиссию" в размере 1% от объема раскрытых благодаря... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T22:17+0300
2026-10-20T22:17+0300
общество
сша
дональд трамп
мошенники
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874447576.jpg?1792523821
ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что за сообщение о мошенничестве в стране будут выплачивать "комиссию" в размере 1% от объема раскрытых благодаря информатору преступных доходов. "Если кто-то заявит на кого-то из-за мошенничества в размере 1 миллиард долларов, 100 миллиардов долларов, он получит 1% комиссии", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме. По словам президента США, с начала его второго срока правительство вскрыло мошенничества на 260 миллиардов долларов. Заявить о предполагаемом преступлении информаторы могут через специальную форму на сайте America.gov.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сша, дональд трамп, мошенники
Общество , США, Дональд Трамп, МОШЕННИКИ
22:17 20.10.2026
 
Трамп предложил выплачивать "комиссию" за информацию о мошенничестве в США

Трамп предложил выплачивать за сообщение о мошенничестве в США 1% от раскрытых доходов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что за сообщение о мошенничестве в стране будут выплачивать "комиссию" в размере 1% от объема раскрытых благодаря информатору преступных доходов.
"Если кто-то заявит на кого-то из-за мошенничества в размере 1 миллиард долларов, 100 миллиардов долларов, он получит 1% комиссии", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме.
По словам президента США, с начала его второго срока правительство вскрыло мошенничества на 260 миллиардов долларов.
Заявить о предполагаемом преступлении информаторы могут через специальную форму на сайте America.gov.
 
ОбществоСШАДональд ТрампМОШЕННИКИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала