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Трамп рассказал о последствиях военной помощи Украине
Трамп рассказал о последствиях военной помощи Украине - 20.10.2026, ПРАЙМ
Трамп рассказал о последствиях военной помощи Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что предыдущая военная помощь Штатов Украине привела только к горю, смертям и финансовым потерям. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T22:21+0300
2026-10-20T22:21+0300
2026-10-20T22:21+0300
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ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что предыдущая военная помощь Штатов Украине привела только к горю, смертям и финансовым потерям. "Мы дали многое Украине. Мы абсолютно ничего не получили взамен, кроме горя, смерти и огромных финансовых потерь", - сказал Трамп журналистам в Белом доме. Президент США добавил, что США передали Киеву невероятный объем оборудования, в основном военного.
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мировая экономика, общество , сша, украина, дональд трамп
Мировая экономика, Общество , США, УКРАИНА, Дональд Трамп
Трамп рассказал о последствиях военной помощи Украине
Трамп: военная помощь США Украине привела только к горю, смертям и финансовым потерям