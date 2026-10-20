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ЦБ ожидает, что правительство абсорбирует ликвидность БС на 30 млрд руб

ЦБ ожидает, что правительство абсорбирует ликвидность БС на 30 млрд руб - 20.10.2026, ПРАЙМ

ЦБ ожидает, что правительство абсорбирует ликвидность БС на 30 млрд руб

Банк России ожидает, что правительство за период с 21 по 27 октября абсорбирует ликвидность банковского сектора на 30 миллиардов рублей, следует из прогноза,... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T11:49+0300

2026-10-20T11:49+0300

2026-10-20T11:59+0300

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 21 по 27 октября абсорбирует ликвидность банковского сектора на 30 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму повышаются остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 14 по 20 октября, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало банковскую ликвидность на 22 миллиарда рублей. Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 775 миллиардов рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне ЦБ понизит ликвидность банковского сектора на 19 миллиардов. Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 5,1 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции абсорбирования ликвидности на срок одна неделя в объеме 5,9 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.

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