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ЦБ рассказал о привилегиях при использовании универсального R-кода
ЦБ рассказал о привилегиях при использовании универсального R-кода - 20.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ рассказал о привилегиях при использовании универсального R-кода
Если способ оплаты предусматривал кешбэк, то он сохранится и при использовании универсального QR-кода, сообщил Банк России в своем Telegram-канале. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T14:07+0300
2026-10-20T14:07+0300
2026-10-20T14:07+0300
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Если способ оплаты предусматривал кешбэк, то он сохранится и при использовании универсального QR-кода, сообщил Банк России в своем Telegram-канале.
С 1 сентября на кассах магазинов вместо множества QR‑кодов появился только один, с его помощью можно выбрать любой доступный способ оплаты, напомнил ЦБ.
Универсальный QR-код - это не новый способ списания денег, а единое "окно", которое объединяет разные варианты оплаты. По универсальному QR-коду можно получить доступ: к Системе быстрых платежей (СБП), сервисам банков, к цифровым рублям, а также можно выбрать оплату в рассрочку.
ЦБ поясняет, что универсальный QR-код удобен тем, что не нужно разбираться, какой код подходит для оплаты по СБП, а какой - для платежных сервисов банков - решить как платить можно прямо на кассе.
"Все привилегии сохраняются. Если способ оплаты предусматривал кешбэк, то он сохранится и при использовании универсального QR-кода", - указал регулятор.
Саму оплату можно произвести в несколько коротких этапов: открыть камеру смартфона, навести ее на QR-код, выбрать удобный способ оплаты и подтвердить платеж.
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технологии, финансы, банки, банк россии
Технологии, Финансы, Банки, Банк России
ЦБ рассказал о привилегиях при использовании универсального R-кода
ЦБ: кешбэк сохранится и при использовании универсального QR-кода
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Если способ оплаты предусматривал кешбэк, то он сохранится и при использовании универсального QR-кода, сообщил Банк России в своем Telegram-канале.
С 1 сентября на кассах магазинов вместо множества QR‑кодов появился только один, с его помощью можно выбрать любой доступный способ оплаты, напомнил ЦБ.
Универсальный QR-код - это не новый способ списания денег, а единое "окно", которое объединяет разные варианты оплаты. По универсальному QR-коду можно получить доступ: к Системе быстрых платежей (СБП), сервисам банков, к цифровым рублям, а также можно выбрать оплату в рассрочку.
ЦБ поясняет, что универсальный QR-код удобен тем, что не нужно разбираться, какой код подходит для оплаты по СБП, а какой - для платежных сервисов банков - решить как платить можно прямо на кассе.
"Все привилегии сохраняются. Если способ оплаты предусматривал кешбэк, то он сохранится и при использовании универсального QR-кода", - указал регулятор.
Саму оплату можно произвести в несколько коротких этапов: открыть камеру смартфона, навести ее на QR-код, выбрать удобный способ оплаты и подтвердить платеж.