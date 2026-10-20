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Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду
Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду - 20.10.2026, ПРАЙМ
Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 1,61 копейки - до 12,3708 рубля, доллара - вырос на 3,75 копейки, до 82,8879 рубля,... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T17:49+0300
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 1,61 копейки - до 12,3708 рубля, доллара - вырос на 3,75 копейки, до 82,8879 рубля, евро - снизился на 18,99 копейки, до 93,0417 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
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рынок, сша, банк россии
Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду
Официальный курс доллара на среду вырос до 82,89 рубля, курс евро — до 93,04 рубля
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 1,61 копейки - до 12,3708 рубля, доллара - вырос на 3,75 копейки, до 82,8879 рубля, евро - снизился на 18,99 копейки, до 93,0417 рубля, следует из данных Банка России.
Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.