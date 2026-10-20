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Ставка RUONIA 19 выросла до 14% - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Ставка RUONIA 19 выросла до 14%
Ставка RUONIA 19 выросла до 14% - 20.10.2026, ПРАЙМ
Ставка RUONIA 19 выросла до 14%
Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 19 октября, выросла на... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T14:42+0300
2026-10-20T14:42+0300
финансы
банк россии
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 19 октября, выросла на 0,03 процентного пункта и составила 14%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 682,7 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
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финансы, банк россии
Финансы, Банк России
14:42 20.10.2026
 
Ставка RUONIA 19 выросла до 14%

Ставка овернайт RUONIA 19 октября выросла на 0,03 п.п. и составила 14%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк РФ
Центральный банк РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 19 октября, выросла на 0,03 процентного пункта и составила 14%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 682,7 миллиарда рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
 
ФинансыБанк России
 
 
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