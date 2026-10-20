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Ставка RUONIA 19 выросла до 14%

Ставка RUONIA 19 выросла до 14% - 20.10.2026, ПРАЙМ

Ставка RUONIA 19 выросла до 14%

Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 19 октября, выросла на... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T14:42+0300

2026-10-20T14:42+0300

2026-10-20T14:42+0300

финансы

банк россии

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 19 октября, выросла на 0,03 процентного пункта и составила 14%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 682,7 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.

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финансы, банк россии