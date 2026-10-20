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Уиткофф после визита в Осло вылетит в Петербург, заявил премьер Норвегии - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Уиткофф после визита в Осло вылетит в Петербург, заявил премьер Норвегии
Уиткофф после визита в Осло вылетит в Петербург, заявил премьер Норвегии - 20.10.2026, ПРАЙМ
Уиткофф после визита в Осло вылетит в Петербург, заявил премьер Норвегии
Спецпосланник США Стив Уиткофф после переговоров по Украине в Осло направится в среду в Санкт-Петербург, заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T20:45+0300
2026-10-20T20:45+0300
общество
санкт-петербург
норвегия
сша
стив уиткофф
владимир зеленский
александр стубб
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Спецпосланник США Стив Уиткофф после переговоров по Украине в Осло направится в среду в Санкт-Петербург, заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Власти Норвегии во вторник подтвердили проведение в Осло встречи с Владимиром Зеленским, президентом Финляндии Александром Стуббом и Уиткоффом, при этом зять американского лидера Джаред Кушнер подключится онлайн. "Уиткофф вылетит завтра в Санкт-Петербург, где он встретится с российским руководством и обменяется идеями по итогам этой встречи и предложениями, над которыми работали европейские и американские коллеги", - заявил Гар Стере на пресс-конференции после встречи. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль проинформирует о том, когда и где пройдет встреча российского лидера Владимира Путина с Уиткоффом.
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общество , санкт-петербург, норвегия, сша, стив уиткофф, владимир зеленский, александр стубб
Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НОРВЕГИЯ, США, Стив Уиткофф, Владимир Зеленский, Александр Стубб
20:45 20.10.2026
 
Уиткофф после визита в Осло вылетит в Петербург, заявил премьер Норвегии

Премьер Норвегии Стере: Уиткофф после визита в Осло вылетит в среду в Петербург

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Спецпосланник США Стив Уиткофф после переговоров по Украине в Осло направится в среду в Санкт-Петербург, заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.
Власти Норвегии во вторник подтвердили проведение в Осло встречи с Владимиром Зеленским, президентом Финляндии Александром Стуббом и Уиткоффом, при этом зять американского лидера Джаред Кушнер подключится онлайн.
"Уиткофф вылетит завтра в Санкт-Петербург, где он встретится с российским руководством и обменяется идеями по итогам этой встречи и предложениями, над которыми работали европейские и американские коллеги", - заявил Гар Стере на пресс-конференции после встречи.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль проинформирует о том, когда и где пройдет встреча российского лидера Владимира Путина с Уиткоффом.
 
ОбществоСАНКТ-ПЕТЕРБУРГНОРВЕГИЯСШАСтив УиткоффВладимир ЗеленскийАлександр Стубб
 
 
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