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Уиткофф после визита в Осло вылетит в Петербург, заявил премьер Норвегии

Уиткофф после визита в Осло вылетит в Петербург, заявил премьер Норвегии - 20.10.2026, ПРАЙМ

Уиткофф после визита в Осло вылетит в Петербург, заявил премьер Норвегии

Спецпосланник США Стив Уиткофф после переговоров по Украине в Осло направится в среду в Санкт-Петербург, заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T20:45+0300

2026-10-20T20:45+0300

2026-10-20T20:45+0300

общество

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норвегия

сша

стив уиткофф

владимир зеленский

александр стубб

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Спецпосланник США Стив Уиткофф после переговоров по Украине в Осло направится в среду в Санкт-Петербург, заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Власти Норвегии во вторник подтвердили проведение в Осло встречи с Владимиром Зеленским, президентом Финляндии Александром Стуббом и Уиткоффом, при этом зять американского лидера Джаред Кушнер подключится онлайн. "Уиткофф вылетит завтра в Санкт-Петербург, где он встретится с российским руководством и обменяется идеями по итогам этой встречи и предложениями, над которыми работали европейские и американские коллеги", - заявил Гар Стере на пресс-конференции после встречи. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль проинформирует о том, когда и где пройдет встреча российского лидера Владимира Путина с Уиткоффом.

санкт-петербург

норвегия

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общество , санкт-петербург, норвегия, сша, стив уиткофф, владимир зеленский, александр стубб