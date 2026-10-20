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Марчук: аграрный сектор Украины столкнулся с катастрофической ситуацией

Марчук: аграрный сектор Украины столкнулся с катастрофической ситуацией - 20.10.2026, ПРАЙМ

Марчук: аграрный сектор Украины столкнулся с катастрофической ситуацией

Аграрный сектор Украины столкнулся с катастрофической ситуацией, в ближайшее время с рынка может исчезнуть значительное количество товаропроизводителей по всей... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T13:47+0300

2026-10-20T13:47+0300

2026-10-20T13:47+0300

сельское хозяйство

мировая экономика

украина

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МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Аграрный сектор Украины столкнулся с катастрофической ситуацией, в ближайшее время с рынка может исчезнуть значительное количество товаропроизводителей по всей территории страны, заявил заместитель главы всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. "Сегодня ситуация катастрофическая, которая приведет к большому количеству объявленных в ближайшее время дефолтов аграрных предприятий. Мы будем констатировать исчезновение значительного количества товаропроизводителей по всей территории Украины… Все элементы, связанные с производством, значительно подорожали, затраты на топливо и удобрения выросли в несколько раз", - сказал Марчук в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале украинского телемарафона. Эксперт подчеркнул, что сложные условия сейчас имеют аграрии во всех регионах. Последствия этого кризиса, по его словам, угрожают не только производителям, но и экономике Украины в целом. Всеукраинский аграрный совет 28 июля заявил, что из-за проблем с отгрузкой продукции в украинских портах существует угроза банкротства агропредприятий и призвал власти безотлагательно принять антикризисные меры. Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий 23 июля сообщил, что суда перестали заходить в украинские порты, движение приостановлено по решению судовладельцев.

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сельское хозяйство, мировая экономика, украина