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Марчук: аграрный сектор Украины столкнулся с катастрофической ситуацией
Марчук: аграрный сектор Украины столкнулся с катастрофической ситуацией - 20.10.2026, ПРАЙМ
Марчук: аграрный сектор Украины столкнулся с катастрофической ситуацией
Аграрный сектор Украины столкнулся с катастрофической ситуацией, в ближайшее время с рынка может исчезнуть значительное количество товаропроизводителей по всей... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T13:47+0300
2026-10-20T13:47+0300
2026-10-20T13:47+0300
сельское хозяйство
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украина
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МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Аграрный сектор Украины столкнулся с катастрофической ситуацией, в ближайшее время с рынка может исчезнуть значительное количество товаропроизводителей по всей территории страны, заявил заместитель главы всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. "Сегодня ситуация катастрофическая, которая приведет к большому количеству объявленных в ближайшее время дефолтов аграрных предприятий. Мы будем констатировать исчезновение значительного количества товаропроизводителей по всей территории Украины… Все элементы, связанные с производством, значительно подорожали, затраты на топливо и удобрения выросли в несколько раз", - сказал Марчук в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале украинского телемарафона. Эксперт подчеркнул, что сложные условия сейчас имеют аграрии во всех регионах. Последствия этого кризиса, по его словам, угрожают не только производителям, но и экономике Украины в целом. Всеукраинский аграрный совет 28 июля заявил, что из-за проблем с отгрузкой продукции в украинских портах существует угроза банкротства агропредприятий и призвал власти безотлагательно принять антикризисные меры. Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий 23 июля сообщил, что суда перестали заходить в украинские порты, движение приостановлено по решению судовладельцев.
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сельское хозяйство, мировая экономика, украина
Сельское хозяйство, Мировая экономика, УКРАИНА
Марчук: аграрный сектор Украины столкнулся с катастрофической ситуацией
Замглавы аграрного совета Украины Марчук: аграрный сектор столкнулся с катастрофой
МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Аграрный сектор Украины столкнулся с катастрофической ситуацией, в ближайшее время с рынка может исчезнуть значительное количество товаропроизводителей по всей территории страны, заявил заместитель главы всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.
"Сегодня ситуация катастрофическая, которая приведет к большому количеству объявленных в ближайшее время дефолтов аграрных предприятий. Мы будем констатировать исчезновение значительного количества товаропроизводителей по всей территории Украины
… Все элементы, связанные с производством, значительно подорожали, затраты на топливо и удобрения выросли в несколько раз", - сказал Марчук в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале украинского телемарафона.
Эксперт подчеркнул, что сложные условия сейчас имеют аграрии во всех регионах. Последствия этого кризиса, по его словам, угрожают не только производителям, но и экономике Украины в целом.
Всеукраинский аграрный совет 28 июля заявил, что из-за проблем с отгрузкой продукции в украинских портах существует угроза банкротства агропредприятий и призвал власти безотлагательно принять антикризисные меры. Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий 23 июля сообщил, что суда перестали заходить в украинские порты, движение приостановлено по решению судовладельцев.