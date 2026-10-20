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В США заявили о риске распространения конфликта на Украине - 20.10.2026, ПРАЙМ
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В США заявили о риске распространения конфликта на Украине
В США заявили о риске распространения конфликта на Украине - 20.10.2026, ПРАЙМ
В США заявили о риске распространения конфликта на Украине
Риск эскалации конфликта на Украине и его распространения на какие-либо другие территории реален, заявил госсекретарь США Марко Рубио. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T15:37+0300
2026-10-20T15:37+0300
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ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Риск эскалации конфликта на Украине и его распространения на какие-либо другие территории реален, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Есть реальный риск эскалации, ее распространения куда-то еще", - сказал Рубио, отвечая на вопросы журналистов в Индии. По его словам, конфликт необходимо завершить путем переговоров. Он добавил, что США стараются привести обе стороны к соглашению. Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что России хотелось бы как можно быстрее прекратить боевые действия на Украине с помощью мирного урегулирования. Он подчеркивал, что Москва готова к переговорам, но не видит аналогичного желания со стороны киевского режима. Президент США Дональд Трамп выражал недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям, предположив, что тот никогда и не стремился к урегулированию. Трамп также заявлял, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.
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мировая экономика, россия, украина, сша, индия, марко рубио, дональд трамп, владимир путин
Мировая экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, США, ИНДИЯ, Марко Рубио, Дональд Трамп, Владимир Путин
15:37 20.10.2026
 
В США заявили о риске распространения конфликта на Украине

Рубио заявил о риске того, что конфликт на Украине перекинется на другие территории

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ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Риск эскалации конфликта на Украине и его распространения на какие-либо другие территории реален, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Есть реальный риск эскалации, ее распространения куда-то еще", - сказал Рубио, отвечая на вопросы журналистов в Индии.
По его словам, конфликт необходимо завершить путем переговоров. Он добавил, что США стараются привести обе стороны к соглашению.
Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что России хотелось бы как можно быстрее прекратить боевые действия на Украине с помощью мирного урегулирования. Он подчеркивал, что Москва готова к переговорам, но не видит аналогичного желания со стороны киевского режима.
Президент США Дональд Трамп выражал недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям, предположив, что тот никогда и не стремился к урегулированию. Трамп также заявлял, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2026
Трамп пообещал раскрыть правду о том, кто начал конфликт на Украине
16 октября, 21:46
 
Мировая экономикаРОССИЯУКРАИНАСШАИНДИЯМарко РубиоДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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