https://1prime.ru/20261020/ukraina-874432813.html

В США заявили о риске распространения конфликта на Украине

В США заявили о риске распространения конфликта на Украине - 20.10.2026, ПРАЙМ

В США заявили о риске распространения конфликта на Украине

Риск эскалации конфликта на Украине и его распространения на какие-либо другие территории реален, заявил госсекретарь США Марко Рубио. | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T15:37+0300

2026-10-20T15:37+0300

2026-10-20T15:37+0300

мировая экономика

россия

украина

сша

индия

марко рубио

дональд трамп

владимир путин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874432813.jpg?1792499822

ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Риск эскалации конфликта на Украине и его распространения на какие-либо другие территории реален, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Есть реальный риск эскалации, ее распространения куда-то еще", - сказал Рубио, отвечая на вопросы журналистов в Индии. По его словам, конфликт необходимо завершить путем переговоров. Он добавил, что США стараются привести обе стороны к соглашению. Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что России хотелось бы как можно быстрее прекратить боевые действия на Украине с помощью мирного урегулирования. Он подчеркивал, что Москва готова к переговорам, но не видит аналогичного желания со стороны киевского режима. Президент США Дональд Трамп выражал недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям, предположив, что тот никогда и не стремился к урегулированию. Трамп также заявлял, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.

https://1prime.ru/20261016/tramp-874361708.html

украина

сша

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, украина, сша, индия, марко рубио, дональд трамп, владимир путин