https://1prime.ru/20261020/ukraina-874432813.html
В США заявили о риске распространения конфликта на Украине
В США заявили о риске распространения конфликта на Украине - 20.10.2026, ПРАЙМ
В США заявили о риске распространения конфликта на Украине
Риск эскалации конфликта на Украине и его распространения на какие-либо другие территории реален, заявил госсекретарь США Марко Рубио. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T15:37+0300
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ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Риск эскалации конфликта на Украине и его распространения на какие-либо другие территории реален, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Есть реальный риск эскалации, ее распространения куда-то еще", - сказал Рубио, отвечая на вопросы журналистов в Индии. По его словам, конфликт необходимо завершить путем переговоров. Он добавил, что США стараются привести обе стороны к соглашению. Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что России хотелось бы как можно быстрее прекратить боевые действия на Украине с помощью мирного урегулирования. Он подчеркивал, что Москва готова к переговорам, но не видит аналогичного желания со стороны киевского режима. Президент США Дональд Трамп выражал недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям, предположив, что тот никогда и не стремился к урегулированию. Трамп также заявлял, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.
https://1prime.ru/20261016/tramp-874361708.html
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мировая экономика, россия, украина, сша, индия, марко рубио, дональд трамп, владимир путин
Мировая экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, США, ИНДИЯ, Марко Рубио, Дональд Трамп, Владимир Путин
В США заявили о риске распространения конфликта на Украине
Рубио заявил о риске того, что конфликт на Украине перекинется на другие территории
ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Риск эскалации конфликта на Украине и его распространения на какие-либо другие территории реален, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Есть реальный риск эскалации, ее распространения куда-то еще", - сказал Рубио, отвечая на вопросы журналистов в Индии.
По его словам, конфликт необходимо завершить путем переговоров. Он добавил, что США стараются привести обе стороны к соглашению.
Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что России хотелось бы как можно быстрее прекратить боевые действия на Украине с помощью мирного урегулирования. Он подчеркивал, что Москва готова к переговорам, но не видит аналогичного желания со стороны киевского режима.
Президент США Дональд Трамп выражал недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям, предположив, что тот никогда и не стремился к урегулированию. Трамп также заявлял, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.
Трамп пообещал раскрыть правду о том, кто начал конфликт на Украине