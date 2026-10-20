https://1prime.ru/20261020/ukraina-874442726.html
Украина и США начали переговоры в Норвегии
Украина и США начали переговоры в Норвегии - 20.10.2026, ПРАЙМ
Украина и США начали переговоры в Норвегии
Встреча американской делегации с Владимиром Зеленским началась во вторник в Норвегии, сообщил украинский телеканал ТСН. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T19:16+0300
2026-10-20T19:16+0300
2026-10-20T19:16+0300
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сша
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стив уиткофф
украина
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МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Встреча американской делегации с Владимиром Зеленским началась во вторник в Норвегии, сообщил украинский телеканал ТСН. Власти Норвегии во вторник подтвердили проведение встречи с Зеленским, президентом Финляндии Александром Стуббом и спецпосланником США Стивом Уиткоффом в Осло, зять американского лидера Джаред Кушнер Кушнер подключится онлайн. "Началась встреча с американской делегацией во главе с Уиткоффом Также участие во встрече принимают участие премьер Норвегии и президент Финляндии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. На опубликованном телеканалом видео Зеленский, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гара Стере позируют для фото, после чего уходят в комнату. По информации украинского издания "Зеркало недели", в состав украинской делегации на переговорах вошли глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), его заместители Сергей Кислица и Павел Палиса, глава службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.
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норвегия, сша, владимир зеленский, александр стубб, стив уиткофф, украина
НОРВЕГИЯ, США, Владимир Зеленский, Александр Стубб, Стив Уиткофф, УКРАИНА
Украина и США начали переговоры в Норвегии
ТСН: встреча делегации США с Зеленским началась в Осло
МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Встреча американской делегации с Владимиром Зеленским началась во вторник в Норвегии, сообщил украинский телеканал ТСН.
Власти Норвегии во вторник подтвердили проведение встречи с Зеленским, президентом Финляндии Александром Стуббом и спецпосланником США Стивом Уиткоффом в Осло, зять американского лидера Джаред Кушнер Кушнер подключится онлайн.
"Началась встреча с американской делегацией во главе с Уиткоффом Также участие во встрече принимают участие премьер Норвегии и президент Финляндии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.
На опубликованном телеканалом видео Зеленский, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гара Стере позируют для фото, после чего уходят в комнату.
По информации украинского издания "Зеркало недели", в состав украинской делегации на переговорах вошли глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), его заместители Сергей Кислица и Павел Палиса, глава службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.