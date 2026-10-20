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"Элементы мира": Стубб оценил переговоры по Украине в Осло

"Элементы мира": Стубб оценил переговоры по Украине в Осло - 20.10.2026, ПРАЙМ

"Элементы мира": Стубб оценил переговоры по Украине в Осло

Некоторые "элементы мира" нашли на переговорах Украины и США по украинскому урегулированию в Осло, утверждает президент Финляндии Александр Стубб | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T20:53+0300

2026-10-20T20:53+0300

2026-10-20T20:53+0300

мировая экономика

общество

украина

сша

норвегия

александр стубб

владимир зеленский

стив уиткофф

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Некоторые "элементы мира" нашли на переговорах Украины и США по украинскому урегулированию в Осло, утверждает президент Финляндии Александр Стубб Власти Норвегии во вторник подтвердили проведение в Осло встречи с Владимиром Зеленским, Стуббом и спецпосланником США Стивом Уиткоффом, зять американского лидера Джаред Кушнер должен был подключится онлайн. "Сегодня мы добились реального прогресса, причем на двух уровнях. Первое - это общая картина; второе - это краткосрочная перспектива. В общей картине мы нашли некоторые элементы мира, которые будут представлены в Санкт-Петербурге завтра. Мы обсудили ключевые элементы безопасности и ключевые элементы экономики", - заявил Стубб на пресс-конференции после переговоров. Он добавил, что переговоры "на техническом уровне" продвигаются "довольно успешно". Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что после переговоров по Украине в Осло Уиткофф в среду направится в Санкт-Петербург и представит результаты переговоров российской стороне.

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мировая экономика, общество , украина, сша, норвегия, александр стубб, владимир зеленский, стив уиткофф