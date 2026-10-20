Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабмин Украины опроверг сообщения о введении режима ЧП в энергетике - 20.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261020/ukraina-874448348.html
Кабмин Украины опроверг сообщения о введении режима ЧП в энергетике
Кабмин Украины опроверг сообщения о введении режима ЧП в энергетике - 20.10.2026, ПРАЙМ
Кабмин Украины опроверг сообщения о введении режима ЧП в энергетике
Кабмин Украины опроверг информацию о распространении режима чрезвычайного положения на тепло- и водоснабжение, а также электронные коммуникационные сети,... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T22:47+0300
2026-10-20T22:47+0300
украина
денис шмыгаль
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874448348.jpg?1792525622
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Кабмин Украины опроверг информацию о распространении режима чрезвычайного положения на тепло- и водоснабжение, а также электронные коммуникационные сети, выступив с утверждением, что не вводил ЧП ни в одной из сфер. Ранее во вторник украинские СМИ, сославшись на постановление кабмина, сообщали что правительство распространило режим чрезвычайной ситуации в энергетике на системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, инженерно-транспортную инфраструктуру, электронные коммуникационные сети, инфраструктуру широкополосного доступа в интернет и центры обработки данных. "Кабинет министров Украины не вводил чрезвычайного положения ни в энергетике, ни в теплоснабжении, ни в какой другой сфере. Сообщения об этом не соответствуют действительности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина. При этом в январе министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. О его отмене с тех пор не сообщалось. В правительстве уточнили, что новый документ связан с назначением руководителей работ по ликвидации повреждений критической инфраструктуры. "Теперь за ликвидацию последствий в энергетике, тепло- и водоснабжении и связи отвечают конкретные министры. В дальнейшем их совместную работу будет координировать общий штаб", - отметили в кабмине.
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, денис шмыгаль
УКРАИНА, Денис Шмыгаль
22:47 20.10.2026
 
Кабмин Украины опроверг сообщения о введении режима ЧП в энергетике

Кабмин Украины опроверг сообщения о введении режима ЧП в энергетике и других отраслях

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Кабмин Украины опроверг информацию о распространении режима чрезвычайного положения на тепло- и водоснабжение, а также электронные коммуникационные сети, выступив с утверждением, что не вводил ЧП ни в одной из сфер.
Ранее во вторник украинские СМИ, сославшись на постановление кабмина, сообщали что правительство распространило режим чрезвычайной ситуации в энергетике на системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, инженерно-транспортную инфраструктуру, электронные коммуникационные сети, инфраструктуру широкополосного доступа в интернет и центры обработки данных.
"Кабинет министров Украины не вводил чрезвычайного положения ни в энергетике, ни в теплоснабжении, ни в какой другой сфере. Сообщения об этом не соответствуют действительности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.
При этом в январе министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. О его отмене с тех пор не сообщалось.
В правительстве уточнили, что новый документ связан с назначением руководителей работ по ликвидации повреждений критической инфраструктуры.
"Теперь за ликвидацию последствий в энергетике, тепло- и водоснабжении и связи отвечают конкретные министры. В дальнейшем их совместную работу будет координировать общий штаб", - отметили в кабмине.
 
УКРАИНАДенис Шмыгаль
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала