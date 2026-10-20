https://1prime.ru/20261020/ukraina-874448348.html
Кабмин Украины опроверг сообщения о введении режима ЧП в энергетике
Кабмин Украины опроверг сообщения о введении режима ЧП в энергетике - 20.10.2026, ПРАЙМ
Кабмин Украины опроверг сообщения о введении режима ЧП в энергетике
Кабмин Украины опроверг информацию о распространении режима чрезвычайного положения на тепло- и водоснабжение, а также электронные коммуникационные сети,... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T22:47+0300
2026-10-20T22:47+0300
2026-10-20T22:47+0300
украина
денис шмыгаль
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Кабмин Украины опроверг информацию о распространении режима чрезвычайного положения на тепло- и водоснабжение, а также электронные коммуникационные сети, выступив с утверждением, что не вводил ЧП ни в одной из сфер. Ранее во вторник украинские СМИ, сославшись на постановление кабмина, сообщали что правительство распространило режим чрезвычайной ситуации в энергетике на системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, инженерно-транспортную инфраструктуру, электронные коммуникационные сети, инфраструктуру широкополосного доступа в интернет и центры обработки данных. "Кабинет министров Украины не вводил чрезвычайного положения ни в энергетике, ни в теплоснабжении, ни в какой другой сфере. Сообщения об этом не соответствуют действительности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина. При этом в январе министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. О его отмене с тех пор не сообщалось. В правительстве уточнили, что новый документ связан с назначением руководителей работ по ликвидации повреждений критической инфраструктуры. "Теперь за ликвидацию последствий в энергетике, тепло- и водоснабжении и связи отвечают конкретные министры. В дальнейшем их совместную работу будет координировать общий штаб", - отметили в кабмине.
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украина, денис шмыгаль
Кабмин Украины опроверг сообщения о введении режима ЧП в энергетике
Кабмин Украины опроверг сообщения о введении режима ЧП в энергетике и других отраслях
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Кабмин Украины опроверг информацию о распространении режима чрезвычайного положения на тепло- и водоснабжение, а также электронные коммуникационные сети, выступив с утверждением, что не вводил ЧП ни в одной из сфер.
Ранее во вторник украинские СМИ, сославшись на постановление кабмина, сообщали что правительство распространило режим чрезвычайной ситуации в энергетике на системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, инженерно-транспортную инфраструктуру, электронные коммуникационные сети, инфраструктуру широкополосного доступа в интернет и центры обработки данных.
"Кабинет министров Украины не вводил чрезвычайного положения ни в энергетике, ни в теплоснабжении, ни в какой другой сфере. Сообщения об этом не соответствуют действительности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.
При этом в январе министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. О его отмене с тех пор не сообщалось.
В правительстве уточнили, что новый документ связан с назначением руководителей работ по ликвидации повреждений критической инфраструктуры.
"Теперь за ликвидацию последствий в энергетике, тепло- и водоснабжении и связи отвечают конкретные министры. В дальнейшем их совместную работу будет координировать общий штаб", - отметили в кабмине.