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Урожай кукурузы во Франции упал на 50%

Урожай кукурузы во Франции упал на 50% - 20.10.2026, ПРАЙМ

Урожай кукурузы во Франции упал на 50%

Урожай кукурузы во Франции в 2026 сельскохозяйственном году упал на 50% к предыдущему году и достиг одного из минимальных уровней за 50 лет, сообщила... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T17:49+0300

2026-10-20T17:49+0300

2026-10-20T17:49+0300

сельское хозяйство

мировая экономика

франция

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Урожай кукурузы во Франции в 2026 сельскохозяйственном году упал на 50% к предыдущему году и достиг одного из минимальных уровней за 50 лет, сообщила Генеральная ассоциация производителей кукурузы (AGPM) страны. Такое падение является прямым следствием череды засух и жары, поразивших всю территорию Франции, отмечает организация. "Объем урожая в стране сократился на 50% по сравнению с предыдущим годом и составил всего 7 миллионов тонн, урожай кукурузного зерна 2026 года стал одним из самых низких за последние 50 лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что в некоторых регионах потери урожая достигают 100% и десятки тысяч сельскохозяйственных предприятий оказались в критическом экономическом положении. Потери выручки в секторе первичной переработки, согласно оценкам AGPM, оцениваются в более чем 2,5 миллиарда евро. Организация указывает, что Франция по-прежнему не располагает достаточным оборудованием и не готова к ускорению изменений климата, а последствия засухи для производства и экономики фермерских хозяйств, отраслей и регионов являются драматическими. AGPM также призывает французское правительство незамедлительно принять меры для спасения хозяйств и обеспечения урожая кукурузы в 2027 году. Указывается, что необходимо решить краткосрочные проблемы путем предоставления чрезвычайной поддержки, соответствующей понесенным отраслью убыткам. Кроме того, AGPM подчеркивает необходимость обеспечить безопасность сельскохозяйственного сектора в долгосрочной перспективе.

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сельское хозяйство, мировая экономика, франция