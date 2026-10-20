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Урожай кукурузы во Франции упал на 50%
Урожай кукурузы во Франции упал на 50% - 20.10.2026, ПРАЙМ
Урожай кукурузы во Франции упал на 50%
Урожай кукурузы во Франции в 2026 сельскохозяйственном году упал на 50% к предыдущему году и достиг одного из минимальных уровней за 50 лет, сообщила... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T17:49+0300
2026-10-20T17:49+0300
2026-10-20T17:49+0300
сельское хозяйство
мировая экономика
франция
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Урожай кукурузы во Франции в 2026 сельскохозяйственном году упал на 50% к предыдущему году и достиг одного из минимальных уровней за 50 лет, сообщила Генеральная ассоциация производителей кукурузы (AGPM) страны.
Такое падение является прямым следствием череды засух и жары, поразивших всю территорию Франции, отмечает организация.
"Объем урожая в стране сократился на 50% по сравнению с предыдущим годом и составил всего 7 миллионов тонн, урожай кукурузного зерна 2026 года стал одним из самых низких за последние 50 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в некоторых регионах потери урожая достигают 100% и десятки тысяч сельскохозяйственных предприятий оказались в критическом экономическом положении. Потери выручки в секторе первичной переработки, согласно оценкам AGPM, оцениваются в более чем 2,5 миллиарда евро.
Организация указывает, что Франция по-прежнему не располагает достаточным оборудованием и не готова к ускорению изменений климата, а последствия засухи для производства и экономики фермерских хозяйств, отраслей и регионов являются драматическими.
AGPM также призывает французское правительство незамедлительно принять меры для спасения хозяйств и обеспечения урожая кукурузы в 2027 году. Указывается, что необходимо решить краткосрочные проблемы путем предоставления чрезвычайной поддержки, соответствующей понесенным отраслью убыткам. Кроме того, AGPM подчеркивает необходимость обеспечить безопасность сельскохозяйственного сектора в долгосрочной перспективе.
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сельское хозяйство, мировая экономика, франция
Сельское хозяйство, Мировая экономика, ФРАНЦИЯ
Урожай кукурузы во Франции упал на 50%
AGPM: урожай кукурузы во Франции в 2026 сельскохозяйственном году упал на 50%
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Урожай кукурузы во Франции в 2026 сельскохозяйственном году упал на 50% к предыдущему году и достиг одного из минимальных уровней за 50 лет, сообщила Генеральная ассоциация производителей кукурузы (AGPM) страны.
Такое падение является прямым следствием череды засух и жары, поразивших всю территорию Франции, отмечает организация.
"Объем урожая в стране сократился на 50% по сравнению с предыдущим годом и составил всего 7 миллионов тонн, урожай кукурузного зерна 2026 года стал одним из самых низких за последние 50 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в некоторых регионах потери урожая достигают 100% и десятки тысяч сельскохозяйственных предприятий оказались в критическом экономическом положении. Потери выручки в секторе первичной переработки, согласно оценкам AGPM, оцениваются в более чем 2,5 миллиарда евро.
Организация указывает, что Франция по-прежнему не располагает достаточным оборудованием и не готова к ускорению изменений климата, а последствия засухи для производства и экономики фермерских хозяйств, отраслей и регионов являются драматическими.
AGPM также призывает французское правительство незамедлительно принять меры для спасения хозяйств и обеспечения урожая кукурузы в 2027 году. Указывается, что необходимо решить краткосрочные проблемы путем предоставления чрезвычайной поддержки, соответствующей понесенным отраслью убыткам. Кроме того, AGPM подчеркивает необходимость обеспечить безопасность сельскохозяйственного сектора в долгосрочной перспективе.