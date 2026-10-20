Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Урожай кукурузы во Франции упал на 50% - 20.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261020/urozhaj-874438851.html
Урожай кукурузы во Франции упал на 50%
Урожай кукурузы во Франции упал на 50% - 20.10.2026, ПРАЙМ
Урожай кукурузы во Франции упал на 50%
Урожай кукурузы во Франции в 2026 сельскохозяйственном году упал на 50% к предыдущему году и достиг одного из минимальных уровней за 50 лет, сообщила... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T17:49+0300
2026-10-20T17:49+0300
сельское хозяйство
мировая экономика
франция
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874438851.jpg?1792507793
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Урожай кукурузы во Франции в 2026 сельскохозяйственном году упал на 50% к предыдущему году и достиг одного из минимальных уровней за 50 лет, сообщила Генеральная ассоциация производителей кукурузы (AGPM) страны. Такое падение является прямым следствием череды засух и жары, поразивших всю территорию Франции, отмечает организация. "Объем урожая в стране сократился на 50% по сравнению с предыдущим годом и составил всего 7 миллионов тонн, урожай кукурузного зерна 2026 года стал одним из самых низких за последние 50 лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что в некоторых регионах потери урожая достигают 100% и десятки тысяч сельскохозяйственных предприятий оказались в критическом экономическом положении. Потери выручки в секторе первичной переработки, согласно оценкам AGPM, оцениваются в более чем 2,5 миллиарда евро. Организация указывает, что Франция по-прежнему не располагает достаточным оборудованием и не готова к ускорению изменений климата, а последствия засухи для производства и экономики фермерских хозяйств, отраслей и регионов являются драматическими. AGPM также призывает французское правительство незамедлительно принять меры для спасения хозяйств и обеспечения урожая кукурузы в 2027 году. Указывается, что необходимо решить краткосрочные проблемы путем предоставления чрезвычайной поддержки, соответствующей понесенным отраслью убыткам. Кроме того, AGPM подчеркивает необходимость обеспечить безопасность сельскохозяйственного сектора в долгосрочной перспективе.
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, мировая экономика, франция
Сельское хозяйство, Мировая экономика, ФРАНЦИЯ
17:49 20.10.2026
 
Урожай кукурузы во Франции упал на 50%

AGPM: урожай кукурузы во Франции в 2026 сельскохозяйственном году упал на 50%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Урожай кукурузы во Франции в 2026 сельскохозяйственном году упал на 50% к предыдущему году и достиг одного из минимальных уровней за 50 лет, сообщила Генеральная ассоциация производителей кукурузы (AGPM) страны.
Такое падение является прямым следствием череды засух и жары, поразивших всю территорию Франции, отмечает организация.
"Объем урожая в стране сократился на 50% по сравнению с предыдущим годом и составил всего 7 миллионов тонн, урожай кукурузного зерна 2026 года стал одним из самых низких за последние 50 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в некоторых регионах потери урожая достигают 100% и десятки тысяч сельскохозяйственных предприятий оказались в критическом экономическом положении. Потери выручки в секторе первичной переработки, согласно оценкам AGPM, оцениваются в более чем 2,5 миллиарда евро.
Организация указывает, что Франция по-прежнему не располагает достаточным оборудованием и не готова к ускорению изменений климата, а последствия засухи для производства и экономики фермерских хозяйств, отраслей и регионов являются драматическими.
AGPM также призывает французское правительство незамедлительно принять меры для спасения хозяйств и обеспечения урожая кукурузы в 2027 году. Указывается, что необходимо решить краткосрочные проблемы путем предоставления чрезвычайной поддержки, соответствующей понесенным отраслью убыткам. Кроме того, AGPM подчеркивает необходимость обеспечить безопасность сельскохозяйственного сектора в долгосрочной перспективе.
 
Сельское хозяйствоМировая экономикаФРАНЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала