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"Вкусвилл" проверил ролл с крабовыми палочками и авокадо - 20.10.2026, ПРАЙМ
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"Вкусвилл" проверил ролл с крабовыми палочками и авокадо
"Вкусвилл" проверил ролл с крабовыми палочками и авокадо - 20.10.2026, ПРАЙМ
"Вкусвилл" проверил ролл с крабовыми палочками и авокадо
Расширен первый абзац, добавлены комментарии "Вкусвилла" (четвертый абзац). | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T14:00+0300
2026-10-20T14:00+0300
бизнес
россия
роспотребнадзор
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Расширен первый абзац, добавлены комментарии "Вкусвилла" (четвертый абзац). МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. "Вкусвилл" произвел проверку продаваемого ролла с крабовыми палочками и авокадо, в котором, согласно данным "Shot Проверки", обнаружили кишечную палочку, сообщил РИА Новости ритейлер. Ранее в среду Telegram-канал сообщил, что Роспотребнадзор обнаружил кишечную палочку в ролле "Вакаба" с крабовыми палочками и авокадо из московского "Вкусвилла". "В рамках предостережения Роспотребнадзора по продукции "Ролл "Вакаба" с крабовыми палочками и авокадо" (дата изготовления 01.10.2026) мы сразу же провели внутреннюю проверку. После получения результаты обязательно представим в Роспотребнадзор и также готовы поделиться ими публично", - говорится в сообщении ритейлера. "Чтобы проверить информацию по конкретной пробе, мы направили заявку на дополнительное лабораторное исследование", - добавили во "Вкусвилле". Там отметили, что ранее уже проверяли эту еду и не выявили отклонений по микробиологическим показателям - продукция соответствует требованиям Евразийского экономического союза и имеет действующую декларацию о соответствии. "Подчеркнем: микробиологическая среда очень чувствительна, и на развитие микроорганизмов могут повлиять условия транспортировки и перепады температуры. Срок хранения роллов — 12 часов при температуре от +2 до +6°С. Мы строго следим за температурным режимом на всех этапах", - добавил ритейлер. В компании пообещали провести внеплановый аудит на торговой точке, где продавали ролл с нарушениями, чтобы убедиться, что с условиями хранения и реализации все в порядке.
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бизнес, россия, роспотребнадзор
Бизнес, РОССИЯ, Роспотребнадзор
14:00 20.10.2026
 
"Вкусвилл" проверил ролл с крабовыми палочками и авокадо

"Вкусвилл" провел проверку продаваемого ролла с крабовыми палочками и авокадо

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Расширен первый абзац, добавлены комментарии "Вкусвилла" (четвертый абзац).
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. "Вкусвилл" произвел проверку продаваемого ролла с крабовыми палочками и авокадо, в котором, согласно данным "Shot Проверки", обнаружили кишечную палочку, сообщил РИА Новости ритейлер.
Ранее в среду Telegram-канал сообщил, что Роспотребнадзор обнаружил кишечную палочку в ролле "Вакаба" с крабовыми палочками и авокадо из московского "Вкусвилла".
"В рамках предостережения Роспотребнадзора по продукции "Ролл "Вакаба" с крабовыми палочками и авокадо" (дата изготовления 01.10.2026) мы сразу же провели внутреннюю проверку. После получения результаты обязательно представим в Роспотребнадзор и также готовы поделиться ими публично", - говорится в сообщении ритейлера.
"Чтобы проверить информацию по конкретной пробе, мы направили заявку на дополнительное лабораторное исследование", - добавили во "Вкусвилле".
Там отметили, что ранее уже проверяли эту еду и не выявили отклонений по микробиологическим показателям - продукция соответствует требованиям Евразийского экономического союза и имеет действующую декларацию о соответствии.
"Подчеркнем: микробиологическая среда очень чувствительна, и на развитие микроорганизмов могут повлиять условия транспортировки и перепады температуры. Срок хранения роллов — 12 часов при температуре от +2 до +6°С. Мы строго следим за температурным режимом на всех этапах", - добавил ритейлер.
В компании пообещали провести внеплановый аудит на торговой точке, где продавали ролл с нарушениями, чтобы убедиться, что с условиями хранения и реализации все в порядке.
 
БизнесРОССИЯРоспотребнадзор
 
 
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