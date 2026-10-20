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Власти Омска зарезервировали земли под линию недостроенного метро

Власти Омска зарезервировали земли под линию недостроенного метро - 20.10.2026, ПРАЙМ

Власти Омска зарезервировали земли под линию недостроенного метро

Омские власти зарезервировали в городе земельные участки под линию недостроенного метрополитена, сообщается на официальном сайте правительства Омской области. | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T18:23+0300

2026-10-20T18:23+0300

2026-10-20T18:23+0300

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ОМСК, 20 окт - ПРАЙМ. Омские власти зарезервировали в городе земельные участки под линию недостроенного метрополитена, сообщается на официальном сайте правительства Омской области. Соответствующее распоряжение дало министерство имущественных отношений Омской области. Для государственных нужд зарезервированы земли в границах города. "Зарезервировать сроком на три года для государственных нужд Омской области земли в границах муниципального образования городской округ город Омск в целях размещения объектов Омского метрополитена", - говорится в сообщении. Ограничения затронут территории, предусмотренные под строительство объектов первой линии метрополитена. Земельные участки расположены в районе улицы Фрунзе и на Левом берегу Омска. Там будет запрещено возводить жилые дома, объекты культуры и иные капитальные здания и сооружения.

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бизнес, общество , омская область