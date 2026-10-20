https://1prime.ru/20261020/vlasti-874440241.html
Власти Омска зарезервировали земли под линию недостроенного метро
Власти Омска зарезервировали земли под линию недостроенного метро - 20.10.2026, ПРАЙМ
Власти Омска зарезервировали земли под линию недостроенного метро
Омские власти зарезервировали в городе земельные участки под линию недостроенного метрополитена, сообщается на официальном сайте правительства Омской области. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T18:23+0300
2026-10-20T18:23+0300
2026-10-20T18:23+0300
бизнес
общество
омская область
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874440241.jpg?1792509801
ОМСК, 20 окт - ПРАЙМ. Омские власти зарезервировали в городе земельные участки под линию недостроенного метрополитена, сообщается на официальном сайте правительства Омской области.
Соответствующее распоряжение дало министерство имущественных отношений Омской области. Для государственных нужд зарезервированы земли в границах города.
"Зарезервировать сроком на три года для государственных нужд Омской области земли в границах муниципального образования городской округ город Омск в целях размещения объектов Омского метрополитена", - говорится в сообщении.
Ограничения затронут территории, предусмотренные под строительство объектов первой линии метрополитена. Земельные участки расположены в районе улицы Фрунзе и на Левом берегу Омска. Там будет запрещено возводить жилые дома, объекты культуры и иные капитальные здания и сооружения.
омская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , омская область
Бизнес, Общество , Омская область
Власти Омска зарезервировали земли под линию недостроенного метро
Власти Омска зарезервировали земли под линию недостроенного метро
ОМСК, 20 окт - ПРАЙМ. Омские власти зарезервировали в городе земельные участки под линию недостроенного метрополитена, сообщается на официальном сайте правительства Омской области.
Соответствующее распоряжение дало министерство имущественных отношений Омской области. Для государственных нужд зарезервированы земли в границах города.
"Зарезервировать сроком на три года для государственных нужд Омской области земли в границах муниципального образования городской округ город Омск в целях размещения объектов Омского метрополитена", - говорится в сообщении.
Ограничения затронут территории, предусмотренные под строительство объектов первой линии метрополитена. Земельные участки расположены в районе улицы Фрунзе и на Левом берегу Омска. Там будет запрещено возводить жилые дома, объекты культуры и иные капитальные здания и сооружения.