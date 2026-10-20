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Индонезийская провинция рассчитывает привлечь инвестиции из России - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Индонезийская провинция рассчитывает привлечь инвестиции из России
Индонезийская провинция рассчитывает привлечь инвестиции из России - 20.10.2026, ПРАЙМ
Индонезийская провинция рассчитывает привлечь инвестиции из России
Власти индонезийской провинции Центральный Сулавеси рассчитывают привлечь российские инвестиции и развивать сотрудничество с РФ в области образования, заявил... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T21:03+0300
2026-10-20T21:07+0300
россия
мировая экономика
индонезия
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ДЖАКАРТА, 20 окт - ПРАЙМ. Власти индонезийской провинции Центральный Сулавеси рассчитывают привлечь российские инвестиции и развивать сотрудничество с РФ в области образования, заявил губернатор провинции Анвар Хафид. "Этот визит стал возможностью представить потенциал региона, а также открыть перспективы сотрудничества с российской стороной, особенно в области инвестиций и образования", - заявил губернатор журналистам на фоне визита посла РФ в Индонезии Сергея Толченова. Рабочий визит российского посла в город Палу, административный центр Центрального Сулавеси, проходит 20–22 октября. В программу включены посещение региональной торгово-промышленной палаты и золотодобывающего предприятия PT Citra Palu Mineral, встречи с руководством провинции, а также посещение Университета Абдул Азиза Ламаджидо. Как отмечает агентство ANTARA, встреча с представителями деловых кругов призвана помочь изучить инвестиционные возможности и перспективы экономического партнерства. Посещение университета предполагает обсуждение сотрудничества между образовательными учреждениями и обмена знаниями. "Власти провинции рассчитывают, что визит будет способствовать развитию связей с Россией и формированию партнерств, которые принесут пользу региональной экономике", - пишет издание.
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россия, мировая экономика, индонезия
РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДОНЕЗИЯ
21:03 20.10.2026 (обновлено: 21:07 20.10.2026)
 
Индонезийская провинция рассчитывает привлечь инвестиции из России

Хафид: индонезийская провинция Центральный Сулавеси намерена привлечь инвестиции из России

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ДЖАКАРТА, 20 окт - ПРАЙМ. Власти индонезийской провинции Центральный Сулавеси рассчитывают привлечь российские инвестиции и развивать сотрудничество с РФ в области образования, заявил губернатор провинции Анвар Хафид.
"Этот визит стал возможностью представить потенциал региона, а также открыть перспективы сотрудничества с российской стороной, особенно в области инвестиций и образования", - заявил губернатор журналистам на фоне визита посла РФ в Индонезии Сергея Толченова.
Рабочий визит российского посла в город Палу, административный центр Центрального Сулавеси, проходит 20–22 октября. В программу включены посещение региональной торгово-промышленной палаты и золотодобывающего предприятия PT Citra Palu Mineral, встречи с руководством провинции, а также посещение Университета Абдул Азиза Ламаджидо.
Как отмечает агентство ANTARA, встреча с представителями деловых кругов призвана помочь изучить инвестиционные возможности и перспективы экономического партнерства. Посещение университета предполагает обсуждение сотрудничества между образовательными учреждениями и обмена знаниями.
"Власти провинции рассчитывают, что визит будет способствовать развитию связей с Россией и формированию партнерств, которые принесут пользу региональной экономике", - пишет издание.
 
РОССИЯМировая экономикаИНДОНЕЗИЯ
 
 
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