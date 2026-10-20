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Володин: Госдума поддержит Силуанова и Окладникову на посты вице-премьеров

Володин: Госдума поддержит Силуанова и Окладникову на посты вице-премьеров - 20.10.2026, ПРАЙМ

Володин: Госдума поддержит Силуанова и Окладникову на посты вице-премьеров

Комитет Госдумы по контролю рекомендовал палате парламента утвердить кандидатуру первого замминистра финансов Ирины Окладниковой на должность вице-премьера —... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T12:44+0300

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2026-10-20T12:44+0300

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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по контролю рекомендовал палате парламента утвердить кандидатуру первого замминистра финансов Ирины Окладниковой на должность вице-премьера — руководителя аппарата правительства. Соответствующее решение профильного комитета доступно в думской электронной базе. Рассмотрение кандидатур на пленарном заседании состоится 21 октября.Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил журналистам, что депутаты поддерживают кандидатуру главы Минфина Антона Силуанова на должность вице-премьера — министра финансов. "Все те вопросы, которые надо решать, и задачи, Минфин достаточно эффективно решает. И поэтому, оценивая этот труд, депутаты кандидатуру (Силуанова — ред.) поддерживают", — сказал он.Володин также отметил, что Окладникова и Силуанов вместе сделают всё для качественного обсуждения проекта федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. По его словам, первое чтение проекта бюджета планируется на 29 октября, второе — на 19 ноября. "Учитывая, что Ирина Андреевна работала первым заместителем министра финансов, у них с Антоном Германовичем хорошие отношения, её плечо будет рядом, и вместе с Силуановым они постараются сделать всё для того, чтобы мы смогли обсудить качественно в первом чтении 29 октября, а затем уже в ноябре 19-го ориентируемся на рассмотрение во втором чтении", — сказал спикер. Он подчеркнул, что вопрос о том, кто "доведёт бюджет", — внутренний, и выразил уверенность, что в команде сложились хорошие отношения.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин после встречи с президентом Владимиром Путиным направил в Госдуму кандидатуры новых членов правительства. На должность вице-премьера — руководителя аппарата правительства предложена Ирина Окладникова, на должность вице-премьера — полпреда в ДФО — Олег Кожемяко, на должность вице-премьера по транспорту — Андрей Никитин, на пост министра транспорта — Дмитрий Ядров, а на новую должность вице-премьера — министра финансов — Антон Силуанов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин поддержал предложения Мишустина, а все вице-премьеры продолжат работу до выхода соответствующих указов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, антон силуанов, вячеслав володин, михаил мишустин, минфин, госдума, росавиация