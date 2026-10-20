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ВС отказал экс-главе "Инфамеда" в пересмотре дела о продаже доли

ВС отказал экс-главе "Инфамеда" в пересмотре дела о продаже доли - 20.10.2026, ПРАЙМ

ВС отказал экс-главе "Инфамеда" в пересмотре дела о продаже доли

Верховный суд России отказал бывшему гендиректору ООО "Инфамед" Виталию Николаеву, просившему пересмотреть выводы нижестоящих судов о законности договора, по... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T12:20+0300

2026-10-20T12:20+0300

2026-10-20T12:29+0300

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МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Верховный суд России отказал бывшему гендиректору ООО "Инфамед" Виталию Николаеву, просившему пересмотреть выводы нижестоящих судов о законности договора, по которому бывшая единоличная собственница ООО "Инфамед" Ирина Хугаева продала Оксане Хейфиц половину этой компании, владеющей правами на популярный антисептик "Мирамистин". Как следует из материалов, изученных РИА Новости, судья ВС РФ Елена Борисова, изучив кассационную жалобу Николаева, не установила оснований для пересмотра судебных актов трех инстанций Судебной коллегией по экономическим спорам. Ранее аналогичное решение было принято по кассационной жалобе Хугаевой. Хугаева, с 2014 года единолично владевшая "Инфамедом", в декабре 2024 года заключила с Хейфиц договор купли-продажи 50%-ной доли в уставном капитале этой компании. А в январе 2025 года Хугаева заключила с Николаевым договор о продаже уже ему 99,9% в "Инфамеде". В день подписания договора с Николаевым Хугаева обратилась в суд с этим иском к Хейфиц, в котором потребовала признать недействительным договор купли-продажи долей, заключенный ими в декабре. В августе 2025 года арбитражный суд Московской области отклонил иск Хугаевой. Решение затем оставили в силе апелляционная и кассационная инстанции. Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме, судебные акты не публикуются. В другом деле арбитражный суд Московской области в сентябре по иску Оксаны и Павла Хейфицев признал незаконной продажу Хугаевой 99,9% компании в январе 2025 года ее тогдашнему гендиректору Николаеву и передал 50% компании Оксане Хейфиц, сообщал агентству источник, знакомый с ходом разбирательства, тоже проходящего в закрытом режиме. Решение в силу пока не вступило. Арбитражный суд Московской области ранее принял обеспечительные меры, запретив Николаеву распоряжаться долей 99,9% в "Инфамеде", имуществом и имущественными правами компании, в том числе регистрационными удостоверениями на "Мирамистин" и "Окомистин". Представлявший интересы "Инфамеда" адвокат Рубен Маркарьян в начале всех этих разбирательств говорил РИА Новости, что сама компания не выпускает эти препараты, их производству и продаже ничего не угрожает. В ЕГРЮЛ собственником 99,9% ООО "Инфамед" указан Николаев. Доля в 0,01% у Хугаевой, она же является сейчас гендиректором.

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бизнес, общество , россия, московская область, верховный суд, вс рф