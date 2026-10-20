https://1prime.ru/20261020/vs-874443134.html

Верховный суд защитил права покупателя иномарки из Петербурга

Верховный суд защитил права покупателя иномарки из Петербурга - 20.10.2026, ПРАЙМ

Верховный суд защитил права покупателя иномарки из Петербурга

Верховный суд РФ защитил права добросовестного покупателя иномарки из Санкт-Петербурга, обязав МВД снять запрет на регистрационные действия с автомобиля,... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T19:29+0300

2026-10-20T19:29+0300

2026-10-20T19:35+0300

бизнес

россия

санкт-петербург

мвд

верховный суд

интерпол

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874443134.jpg?1792514145

МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Верховный суд РФ защитил права добросовестного покупателя иномарки из Санкт-Петербурга, обязав МВД снять запрет на регистрационные действия с автомобиля, который числился в розыске по каналам Интерпола по инициативе недружественной страны, и допустить машину к эксплуатации, сообщили в пресс-службе суда. Там рассказали, что жителю Санкт-Петербурга отказали в регистрации транспортного средства, поскольку автомобиль числился в международном розыске. Гражданин обратился в суд с требованием исключить машину из учета разыскиваемых в информационно-поисковых системах МВД РФ. Суды трех инстанций признали решение ведомства необоснованным, указав, что сведения о хищении автомобиля и его учете в базе Интерпола основаны на неподтвержденных данных и носят для России предположительный характер. В жалобе в Верховный суд представитель МВД настаивал, что снятие автомобиля с учета разыскиваемых возможно либо инициатором розыска, либо по истечении контрольного срока хранения информации. Верховный суд РФ указал на необходимость защиты законных интересов российских граждан, во владении которых находятся транспортные средства, разыскиваемые по инициативе недружественных стран. "Коллегия по гражданским делам ВС РФ изменила принятые решения и обязала ГУ МВД снять запрет на регистрационные действия и допустить автомобиль к эксплуатации", - рассказали в пресс-службе.

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, санкт-петербург, мвд, верховный суд, интерпол