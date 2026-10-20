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Верховный суд защитил права покупателя иномарки из Петербурга - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Верховный суд защитил права покупателя иномарки из Петербурга
Верховный суд защитил права покупателя иномарки из Петербурга - 20.10.2026, ПРАЙМ
Верховный суд защитил права покупателя иномарки из Петербурга
Верховный суд РФ защитил права добросовестного покупателя иномарки из Санкт-Петербурга, обязав МВД снять запрет на регистрационные действия с автомобиля,... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T19:29+0300
2026-10-20T19:35+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
мвд
верховный суд
интерпол
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Верховный суд РФ защитил права добросовестного покупателя иномарки из Санкт-Петербурга, обязав МВД снять запрет на регистрационные действия с автомобиля, который числился в розыске по каналам Интерпола по инициативе недружественной страны, и допустить машину к эксплуатации, сообщили в пресс-службе суда. Там рассказали, что жителю Санкт-Петербурга отказали в регистрации транспортного средства, поскольку автомобиль числился в международном розыске. Гражданин обратился в суд с требованием исключить машину из учета разыскиваемых в информационно-поисковых системах МВД РФ. Суды трех инстанций признали решение ведомства необоснованным, указав, что сведения о хищении автомобиля и его учете в базе Интерпола основаны на неподтвержденных данных и носят для России предположительный характер. В жалобе в Верховный суд представитель МВД настаивал, что снятие автомобиля с учета разыскиваемых возможно либо инициатором розыска, либо по истечении контрольного срока хранения информации. Верховный суд РФ указал на необходимость защиты законных интересов российских граждан, во владении которых находятся транспортные средства, разыскиваемые по инициативе недружественных стран. "Коллегия по гражданским делам ВС РФ изменила принятые решения и обязала ГУ МВД снять запрет на регистрационные действия и допустить автомобиль к эксплуатации", - рассказали в пресс-службе.
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бизнес, россия, санкт-петербург, мвд, верховный суд, интерпол
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МВД, Верховный суд, Интерпол
19:29 20.10.2026 (обновлено: 19:35 20.10.2026)
 
Верховный суд защитил права покупателя иномарки из Петербурга

Верховный суд обязал МВД снять запрет на регистрационные действия с разыскиваемой машины

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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Верховный суд РФ защитил права добросовестного покупателя иномарки из Санкт-Петербурга, обязав МВД снять запрет на регистрационные действия с автомобиля, который числился в розыске по каналам Интерпола по инициативе недружественной страны, и допустить машину к эксплуатации, сообщили в пресс-службе суда.
Там рассказали, что жителю Санкт-Петербурга отказали в регистрации транспортного средства, поскольку автомобиль числился в международном розыске. Гражданин обратился в суд с требованием исключить машину из учета разыскиваемых в информационно-поисковых системах МВД РФ.
Суды трех инстанций признали решение ведомства необоснованным, указав, что сведения о хищении автомобиля и его учете в базе Интерпола основаны на неподтвержденных данных и носят для России предположительный характер.
В жалобе в Верховный суд представитель МВД настаивал, что снятие автомобиля с учета разыскиваемых возможно либо инициатором розыска, либо по истечении контрольного срока хранения информации.
Верховный суд РФ указал на необходимость защиты законных интересов российских граждан, во владении которых находятся транспортные средства, разыскиваемые по инициативе недружественных стран.
"Коллегия по гражданским делам ВС РФ изменила принятые решения и обязала ГУ МВД снять запрет на регистрационные действия и допустить автомобиль к эксплуатации", - рассказали в пресс-службе.
 
БизнесРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМВДВерховный судИнтерпол
 
 
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