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В Забайкалье модернизируют программное обеспечение энергокомплекса - 20.10.2026, ПРАЙМ
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В Забайкалье модернизируют программное обеспечение энергокомплекса
В Забайкалье модернизируют программное обеспечение энергокомплекса - 20.10.2026, ПРАЙМ
В Забайкалье модернизируют программное обеспечение энергокомплекса
Программное обеспечение энергокомплекса Забайкальского края модернизируют после масштабного отключения электроснабжения, чтобы предотвратить аварийные ситуации... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T17:22+0300
2026-10-20T17:22+0300
чита
забайкалье
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ВЛАДИВОСТОК, 20 окт - ПРАЙМ. Программное обеспечение энергокомплекса Забайкальского края модернизируют после масштабного отключения электроснабжения, чтобы предотвратить аварийные ситуации в будущем, сообщило правительство региона. Во вторник 10 районов Забайкальского края, включая Читу, остались без электроснабжения из-за сбоя в работе противоаварийной автоматики на магистральной подстанции. В Чите частично отключились светофоры и остановились троллейбусы. Позже в районах края электроснабжение восстановили. "Сбои в работе энергосистемы края не должны повториться. По словам и.о. зампреда - министра (ЖКХ региона - ред.) Андрея Чибисова, совместно с энергетиками края прорабатывается вопрос об усовершенствовании программного обеспечения энергокомплекса Забайкалья. В настоящее время разработчики ведут активную работу по его модернизации", - говорится в сообщении. Отмечается, что принятые меры направлены на повышение надежности энергоснабжения и предотвращения аварийных ситуаций в будущем.
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40
192
40
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чита, забайкалье
ЧИТА, Забайкалье
17:22 20.10.2026
 
В Забайкалье модернизируют программное обеспечение энергокомплекса

В Забайкалье модернизируют программное обеспечение энергокомплекса

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ВЛАДИВОСТОК, 20 окт - ПРАЙМ. Программное обеспечение энергокомплекса Забайкальского края модернизируют после масштабного отключения электроснабжения, чтобы предотвратить аварийные ситуации в будущем, сообщило правительство региона.
Во вторник 10 районов Забайкальского края, включая Читу, остались без электроснабжения из-за сбоя в работе противоаварийной автоматики на магистральной подстанции. В Чите частично отключились светофоры и остановились троллейбусы. Позже в районах края электроснабжение восстановили.
"Сбои в работе энергосистемы края не должны повториться. По словам и.о. зампреда - министра (ЖКХ региона - ред.) Андрея Чибисова, совместно с энергетиками края прорабатывается вопрос об усовершенствовании программного обеспечения энергокомплекса Забайкалья. В настоящее время разработчики ведут активную работу по его модернизации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что принятые меры направлены на повышение надежности энергоснабжения и предотвращения аварийных ситуаций в будущем.
 
ЧИТАЗабайкалье
 
 
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