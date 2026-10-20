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Электроснабжение восстановили в десяти муниципалитетах Забайкалья
Электроснабжение восстановили в десяти муниципалитетах Забайкалья - 20.10.2026, ПРАЙМ
Электроснабжение восстановили в десяти муниципалитетах Забайкалья
Электроснабжение восстановили в десяти муниципалитетах Забайкальского края после отключения света из-за сбоя в работе противоаварийной автоматики, сообщает... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T13:30+0300
2026-10-20T13:30+0300
2026-10-20T13:30+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 20 окт - ПРАЙМ. Электроснабжение восстановили в десяти муниципалитетах Забайкальского края после отключения света из-за сбоя в работе противоаварийной автоматики, сообщает министерство ЖКХ региона. Во вторник часть Забайкальского края осталась без электроснабжения из-за сбоя в работе противоаварийной автоматики на магистральной подстанции, власти обещали восстановить свет в ближайшее время. "Без электроснабжения оказались 10 муниципальных образований, включая город Читу. По состоянию на текущий момент электроснабжение полностью восстановлено во всех районах края, за исключением Читы", - говорится в сообщении. В городе аварийно-восстановительные работы продолжаются, добавили в краевом министерстве.
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Электроснабжение восстановили в десяти муниципалитетах Забайкалья
В 10 муниципалитетах Забайкалья после отключения света восстановили электроснабжение
ВЛАДИВОСТОК, 20 окт - ПРАЙМ. Электроснабжение восстановили в десяти муниципалитетах Забайкальского края после отключения света из-за сбоя в работе противоаварийной автоматики, сообщает министерство ЖКХ региона.
Во вторник часть Забайкальского края осталась без электроснабжения из-за сбоя в работе противоаварийной автоматики на магистральной подстанции, власти обещали восстановить свет в ближайшее время.
"Без электроснабжения оказались 10 муниципальных образований, включая город Читу. По состоянию на текущий момент электроснабжение полностью восстановлено во всех районах края, за исключением Читы", - говорится в сообщении.
В городе аварийно-восстановительные работы продолжаются, добавили в краевом министерстве.