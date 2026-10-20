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Задержки рейсов возможны в аэропортах Цюриха и Женевы из-за сбоя

Задержки рейсов возможны в аэропортах Цюриха и Женевы из-за сбоя - 20.10.2026, ПРАЙМ

Задержки рейсов возможны в аэропортах Цюриха и Женевы из-за сбоя

Задержки рейсов возможны в аэропортах Цюриха и Женевы из-за технического сбоя, сообщила швейцарская служба управления воздушным движением Skyguide. | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T18:23+0300

2026-10-20T18:23+0300

2026-10-20T18:23+0300

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женева

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ЖЕНЕВА, 20 окт – ПРАЙМ. Задержки рейсов возможны в аэропортах Цюриха и Женевы из-за технического сбоя, сообщила швейцарская служба управления воздушным движением Skyguide. "В качестве меры предосторожности после технического сбоя компания Skyguide в настоящее время работает на 50% своей пропускной способности. Из-за снижения пропускной способности возможны задержки рейсов", - говорится в заявлении на сайте компании. Отмечается, что ограничение связано с неисправностью системы, отвечающей за формирование радиолокационного изображения, которое авиадиспетчеры используют для контроля воздушного движения. Вылеты и прилеты в аэропортах Цюриха и Женевы были временно приостановлены, однако на данный момент их выполнение возобновлено. Указывается, что признаков информационной атаки не выявлено. "Безопасность полетов в швейцарском воздушном пространстве полностью обеспечена. Компания Skyguide задействовала антикризисный штаб и прилагает активные усилия для устранения неполадки и минимизации влияния на выполнение полетов", - сообщили в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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