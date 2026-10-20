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Задержки рейсов возможны в аэропортах Цюриха и Женевы из-за сбоя
Задержки рейсов возможны в аэропортах Цюриха и Женевы из-за сбоя - 20.10.2026, ПРАЙМ
Задержки рейсов возможны в аэропортах Цюриха и Женевы из-за сбоя
Задержки рейсов возможны в аэропортах Цюриха и Женевы из-за технического сбоя, сообщила швейцарская служба управления воздушным движением Skyguide. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T18:23+0300
2026-10-20T18:23+0300
2026-10-20T18:23+0300
бизнес
женева
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ЖЕНЕВА, 20 окт – ПРАЙМ. Задержки рейсов возможны в аэропортах Цюриха и Женевы из-за технического сбоя, сообщила швейцарская служба управления воздушным движением Skyguide.
"В качестве меры предосторожности после технического сбоя компания Skyguide в настоящее время работает на 50% своей пропускной способности. Из-за снижения пропускной способности возможны задержки рейсов", - говорится в заявлении на сайте компании.
Отмечается, что ограничение связано с неисправностью системы, отвечающей за формирование радиолокационного изображения, которое авиадиспетчеры используют для контроля воздушного движения.
Вылеты и прилеты в аэропортах Цюриха и Женевы были временно приостановлены, однако на данный момент их выполнение возобновлено. Указывается, что признаков информационной атаки не выявлено.
"Безопасность полетов в швейцарском воздушном пространстве полностью обеспечена. Компания Skyguide задействовала антикризисный штаб и прилагает активные усилия для устранения неполадки и минимизации влияния на выполнение полетов", - сообщили в компании.
женева
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бизнес, женева
Задержки рейсов возможны в аэропортах Цюриха и Женевы из-за сбоя
Skyguide: в аэропортах Цюриха и Женевы возможны задержки рейсов из-за сбоя
ЖЕНЕВА, 20 окт – ПРАЙМ. Задержки рейсов возможны в аэропортах Цюриха и Женевы из-за технического сбоя, сообщила швейцарская служба управления воздушным движением Skyguide.
"В качестве меры предосторожности после технического сбоя компания Skyguide в настоящее время работает на 50% своей пропускной способности. Из-за снижения пропускной способности возможны задержки рейсов", - говорится в заявлении на сайте компании.
Отмечается, что ограничение связано с неисправностью системы, отвечающей за формирование радиолокационного изображения, которое авиадиспетчеры используют для контроля воздушного движения.
Вылеты и прилеты в аэропортах Цюриха и Женевы были временно приостановлены, однако на данный момент их выполнение возобновлено. Указывается, что признаков информационной атаки не выявлено.
"Безопасность полетов в швейцарском воздушном пространстве полностью обеспечена. Компания Skyguide задействовала антикризисный штаб и прилагает активные усилия для устранения неполадки и минимизации влияния на выполнение полетов", - сообщили в компании.