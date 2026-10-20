Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Задержки рейсов возможны в аэропортах Цюриха и Женевы из-за сбоя - 20.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261020/zaderzhki-874440073.html
Задержки рейсов возможны в аэропортах Цюриха и Женевы из-за сбоя
Задержки рейсов возможны в аэропортах Цюриха и Женевы из-за сбоя - 20.10.2026, ПРАЙМ
Задержки рейсов возможны в аэропортах Цюриха и Женевы из-за сбоя
Задержки рейсов возможны в аэропортах Цюриха и Женевы из-за технического сбоя, сообщила швейцарская служба управления воздушным движением Skyguide. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T18:23+0300
2026-10-20T18:23+0300
бизнес
женева
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874440073.jpg?1792509797
ЖЕНЕВА, 20 окт – ПРАЙМ. Задержки рейсов возможны в аэропортах Цюриха и Женевы из-за технического сбоя, сообщила швейцарская служба управления воздушным движением Skyguide. "В качестве меры предосторожности после технического сбоя компания Skyguide в настоящее время работает на 50% своей пропускной способности. Из-за снижения пропускной способности возможны задержки рейсов", - говорится в заявлении на сайте компании. Отмечается, что ограничение связано с неисправностью системы, отвечающей за формирование радиолокационного изображения, которое авиадиспетчеры используют для контроля воздушного движения. Вылеты и прилеты в аэропортах Цюриха и Женевы были временно приостановлены, однако на данный момент их выполнение возобновлено. Указывается, что признаков информационной атаки не выявлено. "Безопасность полетов в швейцарском воздушном пространстве полностью обеспечена. Компания Skyguide задействовала антикризисный штаб и прилагает активные усилия для устранения неполадки и минимизации влияния на выполнение полетов", - сообщили в компании.
женева
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, женева
Бизнес, ЖЕНЕВА
18:23 20.10.2026
 
Задержки рейсов возможны в аэропортах Цюриха и Женевы из-за сбоя

Skyguide: в аэропортах Цюриха и Женевы возможны задержки рейсов из-за сбоя

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ЖЕНЕВА, 20 окт – ПРАЙМ. Задержки рейсов возможны в аэропортах Цюриха и Женевы из-за технического сбоя, сообщила швейцарская служба управления воздушным движением Skyguide.
"В качестве меры предосторожности после технического сбоя компания Skyguide в настоящее время работает на 50% своей пропускной способности. Из-за снижения пропускной способности возможны задержки рейсов", - говорится в заявлении на сайте компании.
Отмечается, что ограничение связано с неисправностью системы, отвечающей за формирование радиолокационного изображения, которое авиадиспетчеры используют для контроля воздушного движения.
Вылеты и прилеты в аэропортах Цюриха и Женевы были временно приостановлены, однако на данный момент их выполнение возобновлено. Указывается, что признаков информационной атаки не выявлено.
"Безопасность полетов в швейцарском воздушном пространстве полностью обеспечена. Компания Skyguide задействовала антикризисный штаб и прилагает активные усилия для устранения неполадки и минимизации влияния на выполнение полетов", - сообщили в компании.
 
БизнесЖЕНЕВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала