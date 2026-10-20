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Россия и Турция осудили незаконные торговые ограничения

Россия и Турция осудили незаконные торговые ограничения - 20.10.2026, ПРАЙМ

Россия и Турция осудили незаконные торговые ограничения

Заместители глав МИД России и Турции Александр Панкин и Беррис Экинджи в ходе консультаций в Москве осудили незаконные торговые ограничения и выступили за... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T15:29+0300

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Заместители глав МИД России и Турции Александр Панкин и Беррис Экинджи в ходе консультаций в Москве осудили незаконные торговые ограничения и выступили за соблюдение правил Всемирной торговой организации, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. "Стороны осудили незаконные торговые ограничения, нарастающий протекционизм и фрагментацию, подрывающие мировую торговлю и экономику. Выступили за соблюдение правил ВТО, ее реформирование и адаптацию к текущим условиям", - сообщили в МИД РФ по итогам российско-турецких консультаций. Стороны также указали на важность укрепления самостоятельной идентичности Черноморского региона, акцентировали, что необходимо противодействовать конфронтационным инициативам и односторонним неоколониальным подходам Евросоюза. Панкин и Экинджи также обсудили координацию России и Турции на площадке "Группы двадцати", в том числе в контексте подготовки к СМИД в Атланте 30-31 октября и саммиту в Майами 14-15 декабря, отметили в дипведомстве. "Стороны подтвердили, что любые решения об изменении членского состава Г20 должны приниматься только консенсусом с учетом задачи по усилению голоса стран Глобального Юга и Востока. В унисон было заявлено о необходимости скорейшего возвращения ЮАР в ряды форума", - подчеркнули в МИД РФ.

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