Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы самые высокие зарплаты в России - 20.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261020/zarplaty-874406867.html
Названы самые высокие зарплаты в России
Названы самые высокие зарплаты в России - 20.10.2026, ПРАЙМ
Названы самые высокие зарплаты в России
Средние зарплаты выше 500 тысяч рублей в январе-июле 2026 года были зафиксированы в девяти отраслях экономики, самые высокие доходы были в сфере морского... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T01:47+0300
2026-10-20T01:47+0300
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874406867.jpg?1792450063
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Средние зарплаты выше 500 тысяч рублей в январе-июле 2026 года были зафиксированы в девяти отраслях экономики, самые высокие доходы были в сфере морского пастбищного рыбоводства, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости. Морское пастбищное рыбоводство предполагает вылов рыбы, которая была выращена в морских водоемах из мальков, разведенных в искусственных условиях. Сотрудники таких организаций (без учета субъектов малого предпринимательства) в среднем в месяц получали 1,27 миллиона рублей. Управляющие пенсионными фондами в январе-июле зарабатывали в среднем 753 тысячи рублей, управляющие ценными бумагами - 662 тысячи рублей. Трудовые доходы занятых в перестраховании за первые семь месяцев этого года составили в среднем 553 тысячи рублей, управляющих инвестфондами - 539 тысяч рублей. Сотрудники холдинговых компаний зарабатывали 536 тысяч рублей, а операторов лотерей - 533 тысячи рублей. Наконец, свыше 500 тысяч рублей еще получали управляющие фондами (531 тысяча рублей) и занятые в сфере страхования рисков (501 тысяча рублей). Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
01:47 20.10.2026
 
Названы самые высокие зарплаты в России

Средние зарплаты выше 500 тысяч рублей зафиксированы в девяти отраслях экономики

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Средние зарплаты выше 500 тысяч рублей в январе-июле 2026 года были зафиксированы в девяти отраслях экономики, самые высокие доходы были в сфере морского пастбищного рыбоводства, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости.
Морское пастбищное рыбоводство предполагает вылов рыбы, которая была выращена в морских водоемах из мальков, разведенных в искусственных условиях. Сотрудники таких организаций (без учета субъектов малого предпринимательства) в среднем в месяц получали 1,27 миллиона рублей.
Управляющие пенсионными фондами в январе-июле зарабатывали в среднем 753 тысячи рублей, управляющие ценными бумагами - 662 тысячи рублей.
Трудовые доходы занятых в перестраховании за первые семь месяцев этого года составили в среднем 553 тысячи рублей, управляющих инвестфондами - 539 тысяч рублей. Сотрудники холдинговых компаний зарабатывали 536 тысяч рублей, а операторов лотерей - 533 тысячи рублей.
Наконец, свыше 500 тысяч рублей еще получали управляющие фондами (531 тысяча рублей) и занятые в сфере страхования рисков (501 тысяча рублей).
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
 
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала