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Названы самые высокие зарплаты в России

Названы самые высокие зарплаты в России - 20.10.2026, ПРАЙМ

Названы самые высокие зарплаты в России

Средние зарплаты выше 500 тысяч рублей в январе-июле 2026 года были зафиксированы в девяти отраслях экономики, самые высокие доходы были в сфере морского... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T01:47+0300

2026-10-20T01:47+0300

2026-10-20T01:47+0300

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Средние зарплаты выше 500 тысяч рублей в январе-июле 2026 года были зафиксированы в девяти отраслях экономики, самые высокие доходы были в сфере морского пастбищного рыбоводства, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости. Морское пастбищное рыбоводство предполагает вылов рыбы, которая была выращена в морских водоемах из мальков, разведенных в искусственных условиях. Сотрудники таких организаций (без учета субъектов малого предпринимательства) в среднем в месяц получали 1,27 миллиона рублей. Управляющие пенсионными фондами в январе-июле зарабатывали в среднем 753 тысячи рублей, управляющие ценными бумагами - 662 тысячи рублей. Трудовые доходы занятых в перестраховании за первые семь месяцев этого года составили в среднем 553 тысячи рублей, управляющих инвестфондами - 539 тысяч рублей. Сотрудники холдинговых компаний зарабатывали 536 тысяч рублей, а операторов лотерей - 533 тысячи рублей. Наконец, свыше 500 тысяч рублей еще получали управляющие фондами (531 тысяча рублей) и занятые в сфере страхования рисков (501 тысяча рублей). Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40