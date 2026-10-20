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Роскошная жизнь под ударом: продажи элитного жилья в Дубае упали на 17%

Роскошная жизнь под ударом: продажи элитного жилья в Дубае упали на 17% - 20.10.2026, ПРАЙМ

Роскошная жизнь под ударом: продажи элитного жилья в Дубае упали на 17%

Продажи элитной недвижимости в Дубае в третьем квартале снизились примерно на 17% год к году из-за затяжной войны США и Ирана, пишет Bloomberg со ссылкой на... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T15:18+0300

2026-10-20T15:18+0300

2026-10-20T15:18+0300

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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Продажи элитной недвижимости в Дубае в третьем квартале снизились примерно на 17% год к году из-за затяжной войны США и Ирана, пишет Bloomberg со ссылкой на данные исследовательской компании Knight Frank.Как отмечает агентство, за квартал было зафиксировано 86 сделок с домами стоимостью от 10 миллионов долларов — против 103 за тот же период прошлого года, когда продажи элитной недвижимости в Дубае достигли рекорда.С января по сентябрь в Дубае прошло 412 сделок с недвижимостью дороже 10 миллионов долларов, что не сильно отличается от рекордных 500 продаж за весь прошлый год. В третьем квартале 13 объектов продали минимум за 25 миллионов долларов, общая стоимость которых составила около 500 миллионов долларов. Большая часть сделок пришлась на искусственный остров Палм-Джумейра и район Эмирейтс-Хиллз. Общий объем продаж недвижимости от 10 миллионов долларов и более за первые девять месяцев достиг примерно 6,7 миллиарда долларов."Несмотря на исключительную геополитическую обстановку в регионе, рынок элитной недвижимости Дубая продолжает демонстрировать высокие объемы продаж в третьем квартале, хотя и ниже, чем в это же время прошлого года", — заявил глава отдела исследований Knight Frank по Ближнему Востоку и Северной Африке Фейсал Дуррани.По оценке компании JLL, цены на жилье упали в среднем примерно на 5%, а в некоторых престижных районах снижение оказалось более значительным.Война с Ираном остановила самый длительный бум недвижимости в Дубае, начавшийся в пандемию коронавируса в 2020 году. Тем не менее в сентябре большинство экспатов вернулись в город после летнего перерыва, что поддержало рынок. "Падение цен в престижных районах, таких как Палм-Джумейра, — по оценкам Knight Frank, на 9% за последние 12 месяцев, — возможно, привлекло на рынок новых покупателей", — отмечает издание.

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недвижимость, дубай, сша, иран, бизнес, мировая экономика