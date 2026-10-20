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В Госдуму внесли проект о налоговом вычете за содержание животных из приюта - 20.10.2026, ПРАЙМ
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В Госдуму внесли проект о налоговом вычете за содержание животных из приюта
В Госдуму внесли проект о налоговом вычете за содержание животных из приюта - 20.10.2026, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект о налоговом вычете за содержание животных из приюта
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается ввести новый социальный налоговый вычет по... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T20:30+0300
2026-10-20T20:30+0300
общество
госдума
животные
домашние животные
россия
налоги
налоговый вычет
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается ввести новый социальный налоговый вычет по НДФЛ для граждан, взявших кошку или собаку из приюта, документ доступен в думской электронной базе. Согласно документу, вычет будет предоставляться в сумме расходов на содержание домашнего животного, переданного налогоплательщику из приюта. К таким расходам относятся покупка кормов, лекарственных препаратов, средств защиты от паразитов и гигиены, а также оплата ветеринарных услуг, вакцинации, стерилизации и маркирования. Предельная сумма расходов - 50 тысяч рублей в налоговом периоде на каждое животное. "Указанный социальный налоговый вычет предоставляется в течение трех налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором домашнее животное передано налогоплательщику из приюта для животных", - говорится в тексте законопроекта. Как указывают авторы, при подтверждении расходов в максимальном размере гражданин сможет вернуть до 6,5 тысяч рублей за налоговый период на одно животное. Право на вычет нужно будет подтверждать договором или актом передачи животного из приюта, а также документами о фактических расходах. Проектом предлагается внести изменения в статью 219 Налогового кодекса РФ.
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общество , госдума, животные, домашние животные, россия, налоги, налоговый вычет
Общество , Госдума, животные, домашние животные, РОССИЯ, налоги, налоговый вычет
20:30 20.10.2026
 
В Госдуму внесли проект о налоговом вычете за содержание животных из приюта

"Новые люди" внесли в Госдуму проект о налоговом вычете за содержание животных из приюта

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается ввести новый социальный налоговый вычет по НДФЛ для граждан, взявших кошку или собаку из приюта, документ доступен в думской электронной базе.
Согласно документу, вычет будет предоставляться в сумме расходов на содержание домашнего животного, переданного налогоплательщику из приюта. К таким расходам относятся покупка кормов, лекарственных препаратов, средств защиты от паразитов и гигиены, а также оплата ветеринарных услуг, вакцинации, стерилизации и маркирования. Предельная сумма расходов - 50 тысяч рублей в налоговом периоде на каждое животное.
"Указанный социальный налоговый вычет предоставляется в течение трех налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором домашнее животное передано налогоплательщику из приюта для животных", - говорится в тексте законопроекта.
Как указывают авторы, при подтверждении расходов в максимальном размере гражданин сможет вернуть до 6,5 тысяч рублей за налоговый период на одно животное. Право на вычет нужно будет подтверждать договором или актом передачи животного из приюта, а также документами о фактических расходах.
Проектом предлагается внести изменения в статью 219 Налогового кодекса РФ.
 
ОбществоГосдумаживотныедомашние животныеРОССИЯналогиналоговый вычет
 
 
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