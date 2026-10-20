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Запасы золота в международных резервах снизились девятый месяц подряд

Запасы золота в международных резервах снизились девятый месяц подряд - 20.10.2026, ПРАЙМ

Запасы золота в международных резервах снизились девятый месяц подряд

Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в сентябре 2026 года снизились девятый месяц подряд, на 0,27% (-6,22 тонны) и на 1 октября составляли 72,8 | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T16:46+0300

2026-10-20T16:46+0300

2026-10-20T16:46+0300

финансы

россия

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в сентябре 2026 года снизились девятый месяц подряд, на 0,27% (-6,22 тонны) и на 1 октября составляли 72,8 миллиона унций (2264,333 тонны), свидетельствуют материалы Банка России. При этом стоимость золота в резервах за сентябрь 2026 года снизилась на 9,56% - до 301,607 миллиарда долларов на 1 октября с 333,484 миллиарда долларов на 1 сентября, доля золота в международных резервах также снизилась до 41,22% с 43,36%. Запасы золота в ЦБ РФ за 2025 год снизились на 0,27%, а стоимость золота в резервах за весь год выросла на 66,85% с 195,707 миллиарда долларов на начало 2025 года, доля золота в международных резервах увеличилась за год до 43,26% с 32,13%. В 2024-2023 годах физические запасы монетарного золота в международных резервах РФ не изменялись - составляли 75 миллионов унций (2332,76 тонны). По итогам 2022 года запасы монетарного золота в международных резервах РФ снизились на 0,14% (-3,11 тонны) - до 2298,547 тонны. За 2021 год запасы выросли до 2301,657 тонны. За 2020 год - также выросли, до 2298,547 тонны.

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финансы, россия, банк россии