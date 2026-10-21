https://1prime.ru/20261021/aeroflot-874494214.html

"Аэрофлот" проводит масштабную распродажу авиабилетов

"Аэрофлот" проводит масштабную распродажу авиабилетов - 21.10.2026, ПРАЙМ

"Аэрофлот" проводит масштабную распродажу авиабилетов

Авиакомпания "Аэрофлот" временно продает авиабилеты со скидками до 50% на перелеты до 27 марта, сообщил перевозчик на своем официальном сайте. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T20:57+0300

2026-10-21T20:57+0300

2026-10-21T21:00+0300

бизнес

аэрофлот

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" временно продает авиабилеты со скидками до 50% на перелеты до 27 марта, сообщил перевозчик на своем официальном сайте. "Только 21 и 22 октября скидки до 50% на билеты всех классов обслуживания", - говорится в сообщении компании. Отмечается, что билеты со скидками можно оформить на перелеты с 30 октября 2026 года по 27 марта 2027 года. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".

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