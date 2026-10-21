https://1prime.ru/20261021/aeroflot-874494214.html
"Аэрофлот" проводит масштабную распродажу авиабилетов
"Аэрофлот" проводит масштабную распродажу авиабилетов - 21.10.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" проводит масштабную распродажу авиабилетов
Авиакомпания "Аэрофлот" временно продает авиабилеты со скидками до 50% на перелеты до 27 марта, сообщил перевозчик на своем официальном сайте. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T20:57+0300
2026-10-21T20:57+0300
2026-10-21T21:00+0300
бизнес
аэрофлот
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874494214.jpg?1792605629
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" временно продает авиабилеты со скидками до 50% на перелеты до 27 марта, сообщил перевозчик на своем официальном сайте. "Только 21 и 22 октября скидки до 50% на билеты всех классов обслуживания", - говорится в сообщении компании. Отмечается, что билеты со скидками можно оформить на перелеты с 30 октября 2026 года по 27 марта 2027 года. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, аэрофлот
"Аэрофлот" проводит масштабную распродажу авиабилетов
"Аэрофлот" временно продает авиабилеты со скидками до 50% на перелеты до 27 марта
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" временно продает авиабилеты со скидками до 50% на перелеты до 27 марта, сообщил перевозчик на своем официальном сайте.
"Только 21 и 22 октября скидки до 50% на билеты всех классов обслуживания", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что билеты со скидками можно оформить на перелеты с 30 октября 2026 года по 27 марта 2027 года.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".