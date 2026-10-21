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"Аэрофлот" проводит масштабную распродажу авиабилетов - 21.10.2026, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" проводит масштабную распродажу авиабилетов
"Аэрофлот" проводит масштабную распродажу авиабилетов - 21.10.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" проводит масштабную распродажу авиабилетов
Авиакомпания "Аэрофлот" временно продает авиабилеты со скидками до 50% на перелеты до 27 марта, сообщил перевозчик на своем официальном сайте. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T20:57+0300
2026-10-21T21:00+0300
бизнес
аэрофлот
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" временно продает авиабилеты со скидками до 50% на перелеты до 27 марта, сообщил перевозчик на своем официальном сайте. "Только 21 и 22 октября скидки до 50% на билеты всех классов обслуживания", - говорится в сообщении компании. Отмечается, что билеты со скидками можно оформить на перелеты с 30 октября 2026 года по 27 марта 2027 года. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, аэрофлот
Бизнес, Аэрофлот
20:57 21.10.2026 (обновлено: 21:00 21.10.2026)
 
"Аэрофлот" проводит масштабную распродажу авиабилетов

"Аэрофлот" временно продает авиабилеты со скидками до 50% на перелеты до 27 марта

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" временно продает авиабилеты со скидками до 50% на перелеты до 27 марта, сообщил перевозчик на своем официальном сайте.
"Только 21 и 22 октября скидки до 50% на билеты всех классов обслуживания", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что билеты со скидками можно оформить на перелеты с 30 октября 2026 года по 27 марта 2027 года.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
 
БизнесАэрофлот
 
 
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