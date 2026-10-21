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В Китае продолжат строительство АЭС российского дизайна, заявил Лихачев - 21.10.2026, ПРАЙМ
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В Китае продолжат строительство АЭС российского дизайна, заявил Лихачев
В Китае продолжат строительство АЭС российского дизайна, заявил Лихачев - 21.10.2026, ПРАЙМ
В Китае продолжат строительство АЭС российского дизайна, заявил Лихачев
Расширение сотрудничества РФ и КНР в атомной энергетике предусматривает продолжение серийного сооружения АЭС российского дизайна в Китае, заявил генеральный... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T21:46+0300
2026-10-21T21:46+0300
россия
китай
алексей лихачев
росатом
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Расширение сотрудничества РФ и КНР в атомной энергетике предусматривает продолжение серийного сооружения АЭС российского дизайна в Китае, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Сейчас ведем работу по формированию новых пакетных договоренностей по двум направлениям. Первое - расширение традиционного сотрудничества в ядерном топливном цикле (ЯТЦ) и сооружения АЭС", - сказал Лихачев по итогам 31-й регулярной встречи глав правительств РФ и Китая, прошедшей в среду в Санкт-Петербурге. Слова Лихачева приводит "Росатом". Речь о долгосрочных и гарантированных поставках российских товаров и услуг ядерного топливного цикла путем производственной кооперации по отдельным переделам ЯТЦ, пояснил Лихачев. "И, конечно же, такое сотрудничество должно предусматривать продолжение серийного сооружения АЭС российского дизайна в Китае", - добавил он. Второе направление объединяет целый ряд тем, формирующих атомную энергетику завтрашнего дня: проекты сооружения и эксплуатации реакторов на быстрых нейтронах, а также определение новых совместных проектов строительства энергокомплексов четвертого поколения с реакторами на быстрых нейтронах и замыкания ядерного топливного цикла, отметил Лихачев.
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россия, китай, алексей лихачев, росатом
РОССИЯ, КИТАЙ, Алексей Лихачев, Росатом
21:46 21.10.2026
 
В Китае продолжат строительство АЭС российского дизайна, заявил Лихачев

Лихачев: РФ и КНР продолжат серийное сооружение АЭС российского дизайна в Китае

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Расширение сотрудничества РФ и КНР в атомной энергетике предусматривает продолжение серийного сооружения АЭС российского дизайна в Китае, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Сейчас ведем работу по формированию новых пакетных договоренностей по двум направлениям. Первое - расширение традиционного сотрудничества в ядерном топливном цикле (ЯТЦ) и сооружения АЭС", - сказал Лихачев по итогам 31-й регулярной встречи глав правительств РФ и Китая, прошедшей в среду в Санкт-Петербурге. Слова Лихачева приводит "Росатом".
Речь о долгосрочных и гарантированных поставках российских товаров и услуг ядерного топливного цикла путем производственной кооперации по отдельным переделам ЯТЦ, пояснил Лихачев.
"И, конечно же, такое сотрудничество должно предусматривать продолжение серийного сооружения АЭС российского дизайна в Китае", - добавил он.
Второе направление объединяет целый ряд тем, формирующих атомную энергетику завтрашнего дня: проекты сооружения и эксплуатации реакторов на быстрых нейтронах, а также определение новых совместных проектов строительства энергокомплексов четвертого поколения с реакторами на быстрых нейтронах и замыкания ядерного топливного цикла, отметил Лихачев.
 
РОССИЯКИТАЙАлексей ЛихачевРосатом
 
 
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