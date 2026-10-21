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В Афганистане собрали рекордный урожай пшеницы в этом году

В Афганистане собрали рекордный урожай пшеницы в этом году - 21.10.2026, ПРАЙМ

В Афганистане собрали рекордный урожай пшеницы в этом году

Рекордный урожай пшеницы собран в Афганистане в текущем афганском году (начался 21 марта) - 5,15 миллиона тонн, что на 13,4% больше прошлогоднего показателя,... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T09:51+0300

2026-10-21T09:51+0300

2026-10-21T10:03+0300

сельское хозяйство

мировая экономика

афганистан

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Рекордный урожай пшеницы собран в Афганистане в текущем афганском году (начался 21 марта) - 5,15 миллиона тонн, что на 13,4% больше прошлогоднего показателя, сообщает департамент сельскохозяйственной статистики и управления информацией министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства. "В текущем году по всей стране было собрано 5,15 миллиона метрических тонн пшеницы, что на 13,4% больше показателя прошлого года. В этом году под посевы пшеницы в стране было занято 1,97 миллиона гектаров земли, что на 4,1% превышает показатели прошлого года. Из этой площади 1,34 миллиона гектаров составили орошаемые земли и 625 тысяч гектаров - богарные (без искусственного полива - ред.)", - говорится в сообщении. Специалисты минсельхоза называют своевременные осадки (особенно в богарных районах), расширение посевных площадей, а также распределение улучшенных семян и химических удобрений главными факторами роста производства пшеницы в текущем году. "Министерство сельского хозяйства, ирригации и животноводства Исламского Эмирата Афганистан прилагает масштабные усилия для увеличения урожая пшеницы и достижения самообеспеченности в этой сфере. Они включают в себя распределение улучшенных семян и химических удобрений, внедрение современных методов и средств сева и уборки урожая, борьбу с вредителями и болезнями растений, обучение фермеров и предоставление других сельскохозяйственных услуг", - отмечают в управлении. Тем не менее, по данным минсельхоза, потребность страны в пшенице на текущий год оценивается в 7,09 миллиона тонн. Учитывая внутреннее производство на уровне 5,15 миллиона тонн, часть рыночного спроса будет покрываться за счет импорта. В прошлом афганском году (по солнечной хиджре с 21 марта 2025 года по 20 марта 2026 года) под посевами пшеницы находилось 1,89 миллиона гектаров земли, а общий объем производства этой культуры достиг 4,54 миллиона тонн.

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сельское хозяйство, мировая экономика, афганистан