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В АКОРТ рассказали о росте доли онлайн-канала в магазинах
В АКОРТ рассказали о росте доли онлайн-канала в магазинах - 21.10.2026, ПРАЙМ
В АКОРТ рассказали о росте доли онлайн-канала в магазинах
Доля онлайн-канала в продажах крупных продовольственных торговых сетей в России может превысить 10% к 2028 году, сейчас она составляет 5-10%, рассказал в... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T09:27+0300
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бизнес
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акорт
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Доля онлайн-канала в продажах крупных продовольственных торговых сетей в России может превысить 10% к 2028 году, сейчас она составляет 5-10%, рассказал в интервью РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
"В крупных продовольственных торговых сетях на долю онлайн-канала приходится 5-10% от оборота, в среднем по рынку эта доля приближается к 7%, а в 2028 году с высокой вероятностью превысит 10%", - сказал он.
Главными драйверами роста онлайн-формата, по мнению главы АКОРТ, стали развитие экспресс-доставки, а также расширение географии и инфраструктуры дарксторов.
"Онлайн развивается как часть единой омниканальной системы, где магазины, приложения, доставка и самовывоз дополняют друг друга, и покупатель сам выбирает удобный способ покупки", - пояснил он.
Богданов отметил, что продовольственная онлайн-торговля остается самым динамичным направлением розницы, сохраняет двузначные темпы роста и в несколько раз опережает динамику оборота продуктового ритейла в целом.
В среднем онлайн-продажи крупных торговых сетей за первое полугодие этого года выросли более чем на 20%.
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бизнес, россия, акорт
В АКОРТ рассказали о росте доли онлайн-канала в магазинах
Глава АКОРТ Богданов: доля онлайн-канала в продовольственных сетях может превысить 10%
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Доля онлайн-канала в продажах крупных продовольственных торговых сетей в России может превысить 10% к 2028 году, сейчас она составляет 5-10%, рассказал в интервью РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
"В крупных продовольственных торговых сетях на долю онлайн-канала приходится 5-10% от оборота, в среднем по рынку эта доля приближается к 7%, а в 2028 году с высокой вероятностью превысит 10%", - сказал он.
Главными драйверами роста онлайн-формата, по мнению главы АКОРТ, стали развитие экспресс-доставки, а также расширение географии и инфраструктуры дарксторов.
"Онлайн развивается как часть единой омниканальной системы, где магазины, приложения, доставка и самовывоз дополняют друг друга, и покупатель сам выбирает удобный способ покупки", - пояснил он.
Богданов отметил, что продовольственная онлайн-торговля остается самым динамичным направлением розницы, сохраняет двузначные темпы роста и в несколько раз опережает динамику оборота продуктового ритейла в целом.
В среднем онлайн-продажи крупных торговых сетей за первое полугодие этого года выросли более чем на 20%.