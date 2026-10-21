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В АКОРТ рассказали о росте доли онлайн-канала в магазинах

В АКОРТ рассказали о росте доли онлайн-канала в магазинах - 21.10.2026, ПРАЙМ

В АКОРТ рассказали о росте доли онлайн-канала в магазинах

Доля онлайн-канала в продажах крупных продовольственных торговых сетей в России может превысить 10% к 2028 году, сейчас она составляет 5-10%, рассказал в... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T09:27+0300

2026-10-21T09:27+0300

2026-10-21T09:27+0300

бизнес

россия

акорт

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Доля онлайн-канала в продажах крупных продовольственных торговых сетей в России может превысить 10% к 2028 году, сейчас она составляет 5-10%, рассказал в интервью РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. "В крупных продовольственных торговых сетях на долю онлайн-канала приходится 5-10% от оборота, в среднем по рынку эта доля приближается к 7%, а в 2028 году с высокой вероятностью превысит 10%", - сказал он. Главными драйверами роста онлайн-формата, по мнению главы АКОРТ, стали развитие экспресс-доставки, а также расширение географии и инфраструктуры дарксторов. "Онлайн развивается как часть единой омниканальной системы, где магазины, приложения, доставка и самовывоз дополняют друг друга, и покупатель сам выбирает удобный способ покупки", - пояснил он. Богданов отметил, что продовольственная онлайн-торговля остается самым динамичным направлением розницы, сохраняет двузначные темпы роста и в несколько раз опережает динамику оборота продуктового ритейла в целом. В среднем онлайн-продажи крупных торговых сетей за первое полугодие этого года выросли более чем на 20%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, акорт