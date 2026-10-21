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Акции Netflix дешевеют более чем на 5% после закрытия торгов

Акции Netflix дешевеют более чем на 5% после закрытия торгов - 21.10.2026, ПРАЙМ

Акции Netflix дешевеют более чем на 5% после закрытия торгов

Акции американского стримингового сервиса Netflix дешевеют после закрытия основных торгов вторника более чем на 5,5% после публикации финансовой отчетности... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T08:08+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Акции американского стримингового сервиса Netflix дешевеют после закрытия основных торгов вторника более чем на 5,5% после публикации финансовой отчетности компании за первые девять месяцев 2026 года, свидетельствуют данные торгов. После закрытия основных торгов по состоянию на 7.40 мск акции Netflix дешевели на 5,55% - до 64,88 доллара. По итогам торгов вторника бумаги упали в цене на 1,66% - до 68,69 доллара. По итогам девяти месяцев 2026 года чистая прибыль компании выросла на 44,2%, до 12,348 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию поднялась до 29 долларов с 19,7 доллара годом ранее. Выручка за три квартала увеличилась на 13,7%, до 37,684 миллиарда долларов. В третьем квартале чистая прибыль выросла на 43,9% в годовом выражении, до 3,664 миллиарда долларов. Разводненная чистая прибыль в пересчете на одну акцию составила 8,7 доллара после 5,9 доллара годом ранее, прогноз аналитиков составлял 8,2 доллара. Выручка компании достигла 12,874 миллиарда долларов, что на 11,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Показатель совпал с ожиданиями аналитиков. Компания прогнозирует, что по итогам текущего квартала ее выручка вырастет на 11,5% в годовом выражении и составит 13,442 миллиарда долларов, чистая прибыль - 2,787 миллиарда, разводненная прибыль на акцию - 6,7 доллара. Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатосе, штат Калифорния. С 2013 года она занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.

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рынок, торги, калифорния, netflix