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Акции Super Micro Computer дорожают на 15% - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Акции Super Micro Computer дорожают на 15%
Акции Super Micro Computer дорожают на 15% - 21.10.2026, ПРАЙМ
Акции Super Micro Computer дорожают на 15%
Акции компании серверного оборудования Super Micro Computer дорожают после закрытия основных торгов вторника на 15% после публикации предварительных финансовых... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T10:33+0300
2026-10-21T10:33+0300
рынок
бизнес
торги
калифорния
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Акции компании серверного оборудования Super Micro Computer дорожают после закрытия основных торгов вторника на 15% после публикации предварительных финансовых результатов по итогам текущего квартала, свидетельствуют данные торгов. После закрытия основных торгов по состоянию на 10.08 мск акции компании дорожают на 15,09% - до 37,37 доллара. По итогам торгов вторника бумаги выросли в цене на 1,15%, до 32,47 доллара. Согласно предварительному отчету, опубликованному во вторник, Super Micro Computer ожидает выручки в размере 18,5-19,5 миллиардов долларов в первом квартале финансового года по сравнению с прогнозируемыми ранее 14,5-15,5 миллиардами. Главным образом такие значения связаны с возросшим спросом на платформы искусственного интеллекта, следует из релиза. Компания также теперь ожидает, что валовая прибыль составит 12-12,5% по сравнению с прогнозируемыми 10,4%-10,8%, в основном за счет изменения клиентской базы и ассортимента продукции. Super Micro Computer была основана в 1993 году, штаб-квартира находится в городе Сан-Хосе, штат Калифорния. Компания занимается разработкой серверного оборудования для искусственного интеллекта.
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рынок, бизнес, торги, калифорния
Рынок, Бизнес, Торги, Калифорния
10:33 21.10.2026
 
Акции Super Micro Computer дорожают на 15%

Акции Super Micro Computer дорожают на 15% после публикации предварительных данных

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Акции компании серверного оборудования Super Micro Computer дорожают после закрытия основных торгов вторника на 15% после публикации предварительных финансовых результатов по итогам текущего квартала, свидетельствуют данные торгов.
После закрытия основных торгов по состоянию на 10.08 мск акции компании дорожают на 15,09% - до 37,37 доллара. По итогам торгов вторника бумаги выросли в цене на 1,15%, до 32,47 доллара.
Согласно предварительному отчету, опубликованному во вторник, Super Micro Computer ожидает выручки в размере 18,5-19,5 миллиардов долларов в первом квартале финансового года по сравнению с прогнозируемыми ранее 14,5-15,5 миллиардами. Главным образом такие значения связаны с возросшим спросом на платформы искусственного интеллекта, следует из релиза.
Компания также теперь ожидает, что валовая прибыль составит 12-12,5% по сравнению с прогнозируемыми 10,4%-10,8%, в основном за счет изменения клиентской базы и ассортимента продукции.
Super Micro Computer была основана в 1993 году, штаб-квартира находится в городе Сан-Хосе, штат Калифорния. Компания занимается разработкой серверного оборудования для искусственного интеллекта.
 
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