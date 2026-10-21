https://1prime.ru/20261021/aktsii-874459055.html
Акции Super Micro Computer дорожают на 15%
Акции Super Micro Computer дорожают на 15% - 21.10.2026, ПРАЙМ
Акции Super Micro Computer дорожают на 15%
Акции компании серверного оборудования Super Micro Computer дорожают после закрытия основных торгов вторника на 15% после публикации предварительных финансовых... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T10:33+0300
2026-10-21T10:33+0300
2026-10-21T10:33+0300
рынок
бизнес
торги
калифорния
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874459055.jpg?1792568025
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Акции компании серверного оборудования Super Micro Computer дорожают после закрытия основных торгов вторника на 15% после публикации предварительных финансовых результатов по итогам текущего квартала, свидетельствуют данные торгов.
После закрытия основных торгов по состоянию на 10.08 мск акции компании дорожают на 15,09% - до 37,37 доллара. По итогам торгов вторника бумаги выросли в цене на 1,15%, до 32,47 доллара.
Согласно предварительному отчету, опубликованному во вторник, Super Micro Computer ожидает выручки в размере 18,5-19,5 миллиардов долларов в первом квартале финансового года по сравнению с прогнозируемыми ранее 14,5-15,5 миллиардами. Главным образом такие значения связаны с возросшим спросом на платформы искусственного интеллекта, следует из релиза.
Компания также теперь ожидает, что валовая прибыль составит 12-12,5% по сравнению с прогнозируемыми 10,4%-10,8%, в основном за счет изменения клиентской базы и ассортимента продукции.
Super Micro Computer была основана в 1993 году, штаб-квартира находится в городе Сан-Хосе, штат Калифорния. Компания занимается разработкой серверного оборудования для искусственного интеллекта.
калифорния
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, бизнес, торги, калифорния
Рынок, Бизнес, Торги, Калифорния
Акции Super Micro Computer дорожают на 15%
Акции Super Micro Computer дорожают на 15% после публикации предварительных данных
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Акции компании серверного оборудования Super Micro Computer дорожают после закрытия основных торгов вторника на 15% после публикации предварительных финансовых результатов по итогам текущего квартала, свидетельствуют данные торгов.
После закрытия основных торгов по состоянию на 10.08 мск акции компании дорожают на 15,09% - до 37,37 доллара. По итогам торгов вторника бумаги выросли в цене на 1,15%, до 32,47 доллара.
Согласно предварительному отчету, опубликованному во вторник, Super Micro Computer ожидает выручки в размере 18,5-19,5 миллиардов долларов в первом квартале финансового года по сравнению с прогнозируемыми ранее 14,5-15,5 миллиардами. Главным образом такие значения связаны с возросшим спросом на платформы искусственного интеллекта, следует из релиза.
Компания также теперь ожидает, что валовая прибыль составит 12-12,5% по сравнению с прогнозируемыми 10,4%-10,8%, в основном за счет изменения клиентской базы и ассортимента продукции.
Super Micro Computer была основана в 1993 году, штаб-квартира находится в городе Сан-Хосе, штат Калифорния. Компания занимается разработкой серверного оборудования для искусственного интеллекта.