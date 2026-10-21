https://1prime.ru/20261021/aktsii-874459686.html

Акции Carrefour падают в цене на 10%

Акции Carrefour падают в цене на 10% - 21.10.2026, ПРАЙМ

Акции Carrefour падают в цене на 10%

Акции французской компании розничной торговли Carrefour падают в цене на 10% после изменения финансового прогноза, вызванного беспорядками в стране,... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T10:51+0300

2026-10-21T10:51+0300

2026-10-21T10:51+0300

рынок

торги

париж

франция

мвд

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874459686.jpg?1792569117

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Акции французской компании розничной торговли Carrefour падают в цене на 10% после изменения финансового прогноза, вызванного беспорядками в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.28 мск цена акций Carrefour на торгах в Париже падает на 10,25%, до 14,63 евро. В своем финансовом отчете, опубликованном после закрытия торгов вторника, компания указала на ухудшение социальной обстановки и ситуации с безопасностью, что может негативно сказаться на потребительской динамике и операционных условиях во Франции. В связи с этим финансовые прогнозы на текущий год были изменены, в том числе скорректированная прибыль на акцию теперь ожидается неизменной или чуть выше, чем годом ранее, тогда как до того прогнозировался рост на 7-9%. Также компания теперь ожидает небольшого снижения чистого свободного денежного потока вместо слабого роста. Протесты начались во Франции в середине сентября, когда на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требующие улучшения состояния школ. Позднее к ним примкнули недовольные повышением цен в стране, а акции распространились по стране. Самой массовой стала общенациональная демонстрация 17 октября. По данным МВД, в ней участвовали около 550 тысяч человек.

париж

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, париж, франция, мвд