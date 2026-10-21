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Акции Carrefour падают в цене на 10%
Акции Carrefour падают в цене на 10% - 21.10.2026, ПРАЙМ
Акции Carrefour падают в цене на 10%
Акции французской компании розничной торговли Carrefour падают в цене на 10% после изменения финансового прогноза, вызванного беспорядками в стране,... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T10:51+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Акции французской компании розничной торговли Carrefour падают в цене на 10% после изменения финансового прогноза, вызванного беспорядками в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.28 мск цена акций Carrefour на торгах в Париже падает на 10,25%, до 14,63 евро.
В своем финансовом отчете, опубликованном после закрытия торгов вторника, компания указала на ухудшение социальной обстановки и ситуации с безопасностью, что может негативно сказаться на потребительской динамике и операционных условиях во Франции.
В связи с этим финансовые прогнозы на текущий год были изменены, в том числе скорректированная прибыль на акцию теперь ожидается неизменной или чуть выше, чем годом ранее, тогда как до того прогнозировался рост на 7-9%. Также компания теперь ожидает небольшого снижения чистого свободного денежного потока вместо слабого роста.
Протесты начались во Франции в середине сентября, когда на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требующие улучшения состояния школ. Позднее к ним примкнули недовольные повышением цен в стране, а акции распространились по стране. Самой массовой стала общенациональная демонстрация 17 октября. По данным МВД, в ней участвовали около 550 тысяч человек.
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рынок, торги, париж, франция, мвд
Рынок, Торги, Париж, ФРАНЦИЯ, МВД
Акции Carrefour падают в цене на 10%
Акции Carrefour падают на 10% после изменения финансового прогноза
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Акции французской компании розничной торговли Carrefour падают в цене на 10% после изменения финансового прогноза, вызванного беспорядками в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.28 мск цена акций Carrefour на торгах в Париже падает на 10,25%, до 14,63 евро.
В своем финансовом отчете, опубликованном после закрытия торгов вторника, компания указала на ухудшение социальной обстановки и ситуации с безопасностью, что может негативно сказаться на потребительской динамике и операционных условиях во Франции.
В связи с этим финансовые прогнозы на текущий год были изменены, в том числе скорректированная прибыль на акцию теперь ожидается неизменной или чуть выше, чем годом ранее, тогда как до того прогнозировался рост на 7-9%. Также компания теперь ожидает небольшого снижения чистого свободного денежного потока вместо слабого роста.
Протесты начались во Франции в середине сентября, когда на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требующие улучшения состояния школ. Позднее к ним примкнули недовольные повышением цен в стране, а акции распространились по стране. Самой массовой стала общенациональная демонстрация 17 октября. По данным МВД, в ней участвовали около 550 тысяч человек.