https://1prime.ru/20261021/anb-874490104.html

АНБ США призвало пользователей PHP подготовиться к обновлению

АНБ США призвало пользователей PHP подготовиться к обновлению - 21.10.2026, ПРАЙМ

АНБ США призвало пользователей PHP подготовиться к обновлению

Агентство национальной безопасности США (АНБ) рекомендует все организациям, использующим язык программирования PHP, подготовится к установке обновления, чтобы... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T18:59+0300

2026-10-21T18:59+0300

2026-10-21T19:04+0300

технологии

openai

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ВАШИНГТОН, 21 окт - ПРАЙМ. Агентство национальной безопасности США (АНБ) рекомендует все организациям, использующим язык программирования PHP, подготовится к установке обновления, чтобы устранить критические уязвимости. Ранее американская компания OpenAI выступила с утверждением, что ее модели искусственного интеллекта помогли обнаружить критические уязвимости в языке программирования PHP, который используется для написания большинства сайтов. "Всем организациям, использующим PHP в своих системах, рекомендуется незамедлительно подготовиться к установке обновления, устраняющего две критические уязвимости. PHP широко используется в веб-приложениях. Эти уязвимости зачастую открывают прямой доступ к файловой системе или базе данных сервера", - говорится в сообщении АНБ. Если немедленная установка обновления невозможна, то организациям рекомендуется отключить соответствующие системы до полного устранения уязвимостей, добавили в ведомстве. PHP - это серверный язык программирования. Его главной задачей является создание динамических веб-страниц: то, что меняется в зависимости от действий пользователя, данных из базы или других условий.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, openai