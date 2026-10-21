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АНБ США призвало пользователей PHP подготовиться к обновлению - 21.10.2026, ПРАЙМ
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АНБ США призвало пользователей PHP подготовиться к обновлению
АНБ США призвало пользователей PHP подготовиться к обновлению - 21.10.2026, ПРАЙМ
АНБ США призвало пользователей PHP подготовиться к обновлению
Агентство национальной безопасности США (АНБ) рекомендует все организациям, использующим язык программирования PHP, подготовится к установке обновления, чтобы... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T18:59+0300
2026-10-21T19:04+0300
технологии
openai
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ВАШИНГТОН, 21 окт - ПРАЙМ. Агентство национальной безопасности США (АНБ) рекомендует все организациям, использующим язык программирования PHP, подготовится к установке обновления, чтобы устранить критические уязвимости. Ранее американская компания OpenAI выступила с утверждением, что ее модели искусственного интеллекта помогли обнаружить критические уязвимости в языке программирования PHP, который используется для написания большинства сайтов. "Всем организациям, использующим PHP в своих системах, рекомендуется незамедлительно подготовиться к установке обновления, устраняющего две критические уязвимости. PHP широко используется в веб-приложениях. Эти уязвимости зачастую открывают прямой доступ к файловой системе или базе данных сервера", - говорится в сообщении АНБ. Если немедленная установка обновления невозможна, то организациям рекомендуется отключить соответствующие системы до полного устранения уязвимостей, добавили в ведомстве. PHP - это серверный язык программирования. Его главной задачей является создание динамических веб-страниц: то, что меняется в зависимости от действий пользователя, данных из базы или других условий.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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40
192
40
технологии, openai
Технологии, OpenAI
18:59 21.10.2026 (обновлено: 19:04 21.10.2026)
 
АНБ США призвало пользователей PHP подготовиться к обновлению

АНБ США призвало пользователей PHP подготовиться к обновлению для устранения уязвимостей

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ВАШИНГТОН, 21 окт - ПРАЙМ. Агентство национальной безопасности США (АНБ) рекомендует все организациям, использующим язык программирования PHP, подготовится к установке обновления, чтобы устранить критические уязвимости.
Ранее американская компания OpenAI выступила с утверждением, что ее модели искусственного интеллекта помогли обнаружить критические уязвимости в языке программирования PHP, который используется для написания большинства сайтов.
"Всем организациям, использующим PHP в своих системах, рекомендуется незамедлительно подготовиться к установке обновления, устраняющего две критические уязвимости. PHP широко используется в веб-приложениях. Эти уязвимости зачастую открывают прямой доступ к файловой системе или базе данных сервера", - говорится в сообщении АНБ.
Если немедленная установка обновления невозможна, то организациям рекомендуется отключить соответствующие системы до полного устранения уязвимостей, добавили в ведомстве.
PHP - это серверный язык программирования. Его главной задачей является создание динамических веб-страниц: то, что меняется в зависимости от действий пользователя, данных из базы или других условий.
 
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