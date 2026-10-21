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АСВ направит 1,69 млрд рублей на расчеты с кредиторами "Таврического банка"

АСВ направит 1,69 млрд рублей на расчеты с кредиторами "Таврического банка" - 21.10.2026, ПРАЙМ

АСВ направит 1,69 млрд рублей на расчеты с кредиторами "Таврического банка"

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) дополнительно направит 1,69 миллиарда рублей на расчеты с кредиторами "Таврического банка", выплаты начнутся 29 октября,... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T17:13+0300

2026-10-21T17:13+0300

2026-10-21T17:13+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) дополнительно направит 1,69 миллиарда рублей на расчеты с кредиторами "Таврического банка", выплаты начнутся 29 октября, сообщает госкорпорация. Ранее АСВ уже направило на расчеты с кредиторами "Таврического банка" 35,8 миллиарда рублей. "Государственная корпорация Агентство по страхованию вкладов дополнительно направит 1,69 миллиарда рублей на расчеты с кредиторами АО "Таврического банка". Выплаты начнутся 29 октября 2026 года", - говорится в сообщении. Поясняется, что таким образом, требования кредиторов первой очереди, включенные в реестр требований кредиторов, будут удовлетворены в размере 54,27% от суммы установленных требований, составляющей 69,07 миллиарда рублей. "Увеличение размера выплат кредиторам достигнуто в результате поступлений в конкурсную массу банка денежных средств, полученных от реализации ценных бумаг, недвижимого имущества и основных средств, а также за счет выплат по кредитным договорам", - уточняется там. "Агентство продолжит выплаты кредиторам по мере поступления средств в конкурсную массу банка", - заключает госкорпорация. В сентябре прошлого года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Таврического банка" в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации и по причине полной утраты собственных средств кредитной организации.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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банки, финансы, агентство по страхованию вкладов, асв, банк россии