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АСВ направит 1,69 млрд рублей на расчеты с кредиторами "Таврического банка"
АСВ направит 1,69 млрд рублей на расчеты с кредиторами "Таврического банка" - 21.10.2026, ПРАЙМ
АСВ направит 1,69 млрд рублей на расчеты с кредиторами "Таврического банка"
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) дополнительно направит 1,69 миллиарда рублей на расчеты с кредиторами "Таврического банка", выплаты начнутся 29 октября,... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T17:13+0300
2026-10-21T17:13+0300
2026-10-21T17:13+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) дополнительно направит 1,69 миллиарда рублей на расчеты с кредиторами "Таврического банка", выплаты начнутся 29 октября, сообщает госкорпорация.
Ранее АСВ уже направило на расчеты с кредиторами "Таврического банка" 35,8 миллиарда рублей.
"Государственная корпорация Агентство по страхованию вкладов дополнительно направит 1,69 миллиарда рублей на расчеты с кредиторами АО "Таврического банка". Выплаты начнутся 29 октября 2026 года", - говорится в сообщении.
Поясняется, что таким образом, требования кредиторов первой очереди, включенные в реестр требований кредиторов, будут удовлетворены в размере 54,27% от суммы установленных требований, составляющей 69,07 миллиарда рублей.
"Увеличение размера выплат кредиторам достигнуто в результате поступлений в конкурсную массу банка денежных средств, полученных от реализации ценных бумаг, недвижимого имущества и основных средств, а также за счет выплат по кредитным договорам", - уточняется там.
"Агентство продолжит выплаты кредиторам по мере поступления средств в конкурсную массу банка", - заключает госкорпорация.
В сентябре прошлого года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Таврического банка" в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации и по причине полной утраты собственных средств кредитной организации.
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банки, финансы, агентство по страхованию вкладов, асв, банк россии
Банки, Финансы, Агентство по страхованию вкладов, АСВ, Банк России
АСВ направит 1,69 млрд рублей на расчеты с кредиторами "Таврического банка"
АСВ дополнительно направит 1,69 млрд рублей на расчеты с кредиторами "Таврического банка"
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) дополнительно направит 1,69 миллиарда рублей на расчеты с кредиторами "Таврического банка", выплаты начнутся 29 октября, сообщает госкорпорация.
Ранее АСВ уже направило на расчеты с кредиторами "Таврического банка" 35,8 миллиарда рублей.
"Государственная корпорация Агентство по страхованию вкладов дополнительно направит 1,69 миллиарда рублей на расчеты с кредиторами АО "Таврического банка". Выплаты начнутся 29 октября 2026 года", - говорится в сообщении.
Поясняется, что таким образом, требования кредиторов первой очереди, включенные в реестр требований кредиторов, будут удовлетворены в размере 54,27% от суммы установленных требований, составляющей 69,07 миллиарда рублей.
"Увеличение размера выплат кредиторам достигнуто в результате поступлений в конкурсную массу банка денежных средств, полученных от реализации ценных бумаг, недвижимого имущества и основных средств, а также за счет выплат по кредитным договорам", - уточняется там.
"Агентство продолжит выплаты кредиторам по мере поступления средств в конкурсную массу банка", - заключает госкорпорация.
В сентябре прошлого года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Таврического банка" в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации и по причине полной утраты собственных средств кредитной организации.