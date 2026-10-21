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Audi урежет спонсорские расходы в рамках жесткой экономии

Audi урежет спонсорские расходы в рамках жесткой экономии - 21.10.2026, ПРАЙМ

Audi урежет спонсорские расходы в рамках жесткой экономии

Немецкий автопроизводитель Audi, входящий в концерн Volkswagen, сократит спонсорские программы в рамках жесткой экономии ресурсов, сообщает агентство DPA со... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T15:32+0300

2026-10-21T15:32+0300

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БЕРЛИН, 21 окт - ПРАЙМ. Немецкий автопроизводитель Audi, входящий в концерн Volkswagen, сократит спонсорские программы в рамках жесткой экономии ресурсов, сообщает агентство DPA со ссылкой на компанию. "Сокращения расходов в Audi, дочерней компании VW, затрагивают также спонсорскую деятельность автопроизводителя", - говорится в публикации. Отмечается, что экономия сильнее всего затронет места присутствия основных заводов компании в Ингольштадте, Неккарзульме и Хайльбронне. В связи с этим Audi решил отменить традиционные рождественские концерты, а также приостанавить проведение летних музыкальных фестивалей. Кроме того, в компании отказались от дальнейшего финансирования джазовых вечеров, камерной филармонии и молодежной хоровой академии. В спортивной сфере Audi полностью отказывается от поддержки региональных марафонов, соревнований по триатлону, ежегодного ледового шоу Eisgala, а также прекращает спонсировать спортивный клуб Фридрихсхалле. В руководстве Audi пояснили, что пошли на такой шаг после сокращения персонала в связи с тяжелым кризисом, который переживает компания из-за падения продаж автомобилей на ключевых зарубежных рынках - в Китае и США.

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бизнес, китай, сша, audi, volkswagen