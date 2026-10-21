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Аукцион самых дорогих и выдержанных российских вин пройдет в декабре
Аукцион самых дорогих и выдержанных российских вин пройдет в декабре - 21.10.2026, ПРАЙМ
Аукцион самых дорогих и выдержанных российских вин пройдет в декабре
Аукцион самых дорогих и выдержанных российских вин пройдет в декабре, организатором выступит Россельхозбанк. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T17:22+0300
2026-10-21T17:22+0300
2026-10-21T17:22+0300
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ГЕЛЕНДЖИК, 21 окт - ПРАЙМ. Аукцион самых дорогих и выдержанных российских вин пройдет в декабре, организатором выступит Россельхозбанк.
"Мы договорились, что еще один институт будет работать у нас в стране по виноделию. Это аукцион самых выдержанных, самых дорогих, самых высоких вин в нашей стране", - сообщил президент "Абрау-Дюрсо" Борис Титов на пятом Российском винодельческом форуме.
"Да, мы договорились, мы его проведем в начале декабря", - добавил глава Россельхозбанка Борис Листов.
Он уточнил, что на торги будет выставлено не менее восьми уникальных лотов.
"Главная цель мероприятия - наглядно продемонстрировать высокий потенциал отечественного виноделия и показать, что в России уже сегодня создаются достойные, выдержанные вина премиум-класса, способные занять свое место в ряду мировых шедевров", - отметил Листов.
Мероприятие будет носить исключительно благотворительный характер, а полученная прибыль будет направлена на социально значимые цели, подчеркнул глава РСХБ.
Российский винодельческий форум проходит в Геленджике с 21 по 23 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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бизнес, россия, геленджик, борис титов, россельхозбанк, рсхб
Бизнес, РОССИЯ, Геленджик, Борис Титов, Россельхозбанк, РСХБ
Аукцион самых дорогих и выдержанных российских вин пройдет в декабре
Россельхозбанк проведет аукцион самых дорогих и выдержанных российских вин в декабре
ГЕЛЕНДЖИК, 21 окт - ПРАЙМ. Аукцион самых дорогих и выдержанных российских вин пройдет в декабре, организатором выступит Россельхозбанк.
"Мы договорились, что еще один институт будет работать у нас в стране по виноделию. Это аукцион самых выдержанных, самых дорогих, самых высоких вин в нашей стране", - сообщил президент "Абрау-Дюрсо" Борис Титов на пятом Российском винодельческом форуме.
"Да, мы договорились, мы его проведем в начале декабря", - добавил глава Россельхозбанка Борис Листов.
Он уточнил, что на торги будет выставлено не менее восьми уникальных лотов.
"Главная цель мероприятия - наглядно продемонстрировать высокий потенциал отечественного виноделия и показать, что в России уже сегодня создаются достойные, выдержанные вина премиум-класса, способные занять свое место в ряду мировых шедевров", - отметил Листов.
Мероприятие будет носить исключительно благотворительный характер, а полученная прибыль будет направлена на социально значимые цели, подчеркнул глава РСХБ.
Российский винодельческий форум проходит в Геленджике с 21 по 23 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.