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Иранский авиаперевозчик возобновляет полеты из Тегерана в Кабул

Иранский авиаперевозчик возобновляет полеты из Тегерана в Кабул - 21.10.2026, ПРАЙМ

Иранский авиаперевозчик возобновляет полеты из Тегерана в Кабул

Национальный авиаперевозчик Ирана Iran Air возобновляет полеты из Тегерана в Кабул с 23 октября, сообщает афганское агентство Khaama Press со ссылкой на... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T17:01+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Национальный авиаперевозчик Ирана Iran Air возобновляет полеты из Тегерана в Кабул с 23 октября, сообщает афганское агентство Khaama Press со ссылкой на заявление исполнительного директора компании Тахира Абдулхая. "Генеральный директор иранского национального авиаперевозчика Iran Air Тахир Абдулхай объявил о запуске рейсов по маршруту Тегеран - Кабул - Мешхед - Тегеран с 23 октября", - говорится в сообщении. Полеты иранских авиакомпаний в Афганистан были остановлены в августе 2021 года из-за событий в Кабуле, однако в настоящее время некоторые из них уже успешно летают в Кабул и другие афганские города. Согласно заявлению Абдулхая, компания испытывает финансовые трудности из-за того, что иностранные авиакомпании, включая Gulf Air, Lufthansa, Austrian Airlines, Turkish Airlines и другие имеют задолженности перед Iran Air за предоставление наземного обслуживания, питания и иных услуг. "Из-за санкций, введенных против страны, и заморозки банковских счетов Iran Air в настоящее время не может взыскать эти средства с указанных перевозчиков", - пояснил топ-менеджер.

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бизнес, мировая экономика, тегеран, иран, афганистан, lufthansa, austrian airlines, turkish airlines