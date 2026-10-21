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Иранский авиаперевозчик возобновляет полеты из Тегерана в Кабул - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Иранский авиаперевозчик возобновляет полеты из Тегерана в Кабул
Иранский авиаперевозчик возобновляет полеты из Тегерана в Кабул - 21.10.2026, ПРАЙМ
Иранский авиаперевозчик возобновляет полеты из Тегерана в Кабул
Национальный авиаперевозчик Ирана Iran Air возобновляет полеты из Тегерана в Кабул с 23 октября, сообщает афганское агентство Khaama Press со ссылкой на... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T17:01+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Национальный авиаперевозчик Ирана Iran Air возобновляет полеты из Тегерана в Кабул с 23 октября, сообщает афганское агентство Khaama Press со ссылкой на заявление исполнительного директора компании Тахира Абдулхая. "Генеральный директор иранского национального авиаперевозчика Iran Air Тахир Абдулхай объявил о запуске рейсов по маршруту Тегеран - Кабул - Мешхед - Тегеран с 23 октября", - говорится в сообщении. Полеты иранских авиакомпаний в Афганистан были остановлены в августе 2021 года из-за событий в Кабуле, однако в настоящее время некоторые из них уже успешно летают в Кабул и другие афганские города. Согласно заявлению Абдулхая, компания испытывает финансовые трудности из-за того, что иностранные авиакомпании, включая Gulf Air, Lufthansa, Austrian Airlines, Turkish Airlines и другие имеют задолженности перед Iran Air за предоставление наземного обслуживания, питания и иных услуг. "Из-за санкций, введенных против страны, и заморозки банковских счетов Iran Air в настоящее время не может взыскать эти средства с указанных перевозчиков", - пояснил топ-менеджер.
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бизнес, мировая экономика, тегеран, иран, афганистан, lufthansa, austrian airlines, turkish airlines
Бизнес, Мировая экономика, Тегеран, ИРАН, АФГАНИСТАН, Lufthansa, Austrian Airlines, Turkish Airlines
17:01 21.10.2026
 
Иранский авиаперевозчик возобновляет полеты из Тегерана в Кабул

Khaama Press: Iran Air возобновляет полеты из Тегерана в Кабул с 23 октября

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Национальный авиаперевозчик Ирана Iran Air возобновляет полеты из Тегерана в Кабул с 23 октября, сообщает афганское агентство Khaama Press со ссылкой на заявление исполнительного директора компании Тахира Абдулхая.
"Генеральный директор иранского национального авиаперевозчика Iran Air Тахир Абдулхай объявил о запуске рейсов по маршруту Тегеран - Кабул - Мешхед - Тегеран с 23 октября", - говорится в сообщении.
Полеты иранских авиакомпаний в Афганистан были остановлены в августе 2021 года из-за событий в Кабуле, однако в настоящее время некоторые из них уже успешно летают в Кабул и другие афганские города.
Согласно заявлению Абдулхая, компания испытывает финансовые трудности из-за того, что иностранные авиакомпании, включая Gulf Air, Lufthansa, Austrian Airlines, Turkish Airlines и другие имеют задолженности перед Iran Air за предоставление наземного обслуживания, питания и иных услуг.
"Из-за санкций, введенных против страны, и заморозки банковских счетов Iran Air в настоящее время не может взыскать эти средства с указанных перевозчиков", - пояснил топ-менеджер.
 
БизнесМировая экономикаТегеранИРАНАФГАНИСТАНLufthansaAustrian AirlinesTurkish Airlines
 
 
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